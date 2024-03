Činite li ove pogreške prilikom prezimljavanja pelargonija? Onda ih nećeš prvo uskrsnuti u proljeće

Teglice pune prekrasnih pelargonija krasile su naše prozorske klupčice cijelo ljeto i jesen. No, s dolaskom zime došlo je i vrijeme kada se muzgavci moraju prezimiti kako bi nam mogli donositi veselje u godinama koje dolaze. Nema se što čekati, krajnje je vrijeme, čak im i lagani zamrzivač može naškoditi!

Muškat ili pelargonija višegodišnja je biljka koja je stekla veliku popularnost i krasi mnoge prozorske daske ili terase. Ne samo da su pelargonije lijepe i divno mirišu, nego ni briga za njih nije osobito teška pa se o njima može brinuti i potpuni početnik. Osim toga, pelargonije se mogu vrlo jednostavno razmnožavati reznicama, tako da možemo stalno povećavati svoju kolekciju. Ali čim se približi zima, gredice se moraju premjestiti na zimovalište kako bi biljke i dalje napredovale. A kako to učiniti?

Videozapis na YouTubeu na Do-It-Yourself kanalu o zimovanju pelargonija:

Prezimiti ili ne?

Možemo reći da ćemo radije kupiti nove sadnice geranija u proljeće nego trošiti vrijeme i brigu na njihovo prezimljavanje. To naravno također postoji mogućnost i uvijek znatno jednostavnija. Na taj način ne samo da gubimo pelargonije i novac, nego nove sadnice iz trgovine neće cvjetati ni približno tako obilno kao višegodišnje biljke. Stoga je svakako vrijedno barem razmisliti.

Pripreme za zimu počinju već u rujnu

Već krajem rujna treba se pripremiti za zimovanje. I kako? Tada bismo pelargonije trebali manje zalijevati nego što smo do sada navikli. I što temperatura više pada, to više treba ograničiti točenje. No, ne smijemo ga potpuno izostaviti, kako nam se biljke ne bi osušile. A s gnojidbom bismo trebali potpuno prestati krajem rujna.

Kada je pravo vrijeme

Muškati su se i po vrućim ljetnim kišama navikli sunčati na prozorskim daskama, no mraz bi im mogao učiniti veliku štetu. Stoga je jako važno prezimiti muzgavce prije nego što se temperature počnu približavati nuli. Ali svake je godine drugačije, pa morate redovito provjeravati vrijeme. Nedovoljno i pelargonije će se smrznuti, uvenuti i više im neće pomoći.

Preko sa suhim cvjetovima i listovima

Čim je vrijeme za zimnicu, hvatajmo se škara. Sve suho cvijeće i lišće morate ukloniti kako biste smanjili rizik od plijesni. Treba ih također pravilno rezati i uklanjati nove izdanke kako pelargonije ne bi oslabile i mogle mirno proći kroz vegetativni odmor.

Dovoljno svjetla i odgovarajuće temperature

A sada na samu zimnicu. Zahtijeva li neku posebnu opremu? Gdje. Bit će dovoljno ako pronađete prostor u kojem će uvjeti biti zadovoljavajući. Uglavnom postoje samo dva uvjeta, a to su dovoljno svjetla i temperatura u rasponu od 6-10 °C. Da je temperatura viša, pelargonije bi krenule rasti i cvjetati, a to svakako ne želimo tijekom zimovanja. Stoga bi mogao biti prikladan svijetli hodnik.

Ako se pridržavamo svih ovih pravila, u svibnju ćemo ih moći ponovno staviti vani i pelargonije će cvjetati još ljepše nego prethodne godine. Pa o čemu pričaš? Hoćete li se odlučiti za to ili biste radije kupili nove sadnice?

