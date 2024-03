Otkrijte recept za najbolje kiselo tijesto. Ne samo da je izvrsnog okusa, već ima i jednu tajnu. Zahvaljujući tehnici najboljih pekara, diže se puno brže nego iz običnih recepata. Upotrijebite ovaj trik i ne gubite vrijeme.

Kiselo tijesto je klasično i svestrano tijesto koje je poznato u cijelom svijetu. Njegova priprema temelji se na upotrebi kvasca koji mu daje karakterističnu pahuljastost i lakoću, no taj proces zahtijeva vrijeme. Međutim, pokazalo se da se može prepoloviti.

Najbolji recept za kiselo tijesto. Pekar otkriva trik za brzo stajanje

Miješenje kiselog tijesta obično traje oko 10 do 15 minuta, ovisno o receptu i sastojcima koji se koriste. Međutim, proces dizanja tijesta može trajati 1 do 2 sata ili čak i duže, ovisno o temperaturi okoline i količini upotrijebljenog kvasca. Međutim, to vrijeme svakako možemo skratiti.

Da biste olakšali proces dizanja kiselog tijesta, možete koristiti običnu plastičnu vrećicu. Bitno je da je malo gušća. Premažite unutrašnjost tankim slojem maslinovog ulja i u nju stavite tijesto. Vrećicu čvrsto zavežite i stavite u lonac s toplom vodom temperature oko 35 stupnjeva Celzijusa. Ostavite ga u takvoj vodenoj kupelji oko 40 minuta. Prilikom vezanja ostavite razmak da se tijesto može slobodno udvostručiti. Ovom metodom diže se puno brže nego inače.

Pripremite rahli kolač od dizanog tijesta s crumbleom. Bit će ukusno

Za pripremu tijesta trebat će nam:

500 g pšeničnog brašna

25 g svježeg kvasca ili 7 g suhog kvasca

250 ml toplog mlijeka

75 g šećera

75 g otopljenog maslaca

2 jaja

prstohvat soli

naribana korica od 1 limuna.

Sastojci za crumble su:

50 g glatkog brašna,

50 g šećera,

50 g hladnog maslaca.

Savršena torta od mrvica. Kako ga pripremiti korak po korak? Evo uputa

Na početku kvasac otopiti u toplom mlijeku sa žličicom šećera i ostaviti da nadođe oko 10-15 minuta dok se ne udvostruči. U većoj zdjeli pomiješajte brašno sa šećerom, soli i koricom limuna. Zatim:

Dodajte rastopljeni maslac i jaja u otopinu kvasca. Sve ulijte u brašno. Tijesto mijesite oko 10 minuta dok ne postane elastično i glatko. Po potrebi dodajte još malo brašna. Pustite da se tijesto diže koristeći gornju tehniku. Kad se tijesto diglo, oblikujte ga u pogačicu, stavite na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite da se diže još 30-40 minuta. Premažite kolač razmućenim jajetom.

Pripremit ćemo posipe: pomiješati brašno, šećer i hladni maslac te ih prstima zdrobiti u mrvice. Kolač pospite pripremljenim crumbleom. Kolač pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 30-35 minuta, dok lijepo ne porumeni i ne pušta šuplji zvuk pri kuckanju. Nakon pečenja kolač izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi na rešetki.

