Brza čokoladna torta dokaz je da sreća postoji i da ju je vrlo jednostavno “napraviti”. Ništa nije ukusnije nakon napornog dana na poslu od domaće, ukusne i pahuljaste čokoladne torte. Upozorenje – ne pokazujte ovaj recept svojoj djeci – začas će vašu kuhinju pretvoriti u kućnu slastičarnicu, a vi ćete pasti u nesvijest od viška endorfina.

Reci što hoćeš, ali čokolada ona vlada svijetom i svi je vole. No, brza čokoladna torta toliko je ikoničan i jednostavan recept da bi trebao stajati u svakoj knjižici recepata odmah uz recept za njoke ili svinjske kotlete. Brzo tijesto za ovaj kolač nije ništa teško pripremiti! Bez većih problema snalazi se i slastičar početnik, a pazite – tu nema prečaca. To je najlakši kolač na svijetu i to je sve.

Brzi čokoladni kolač – recept za najlakše pečenje na svijetu

Sastojci:

2 šalice brašna,

1 šalica šećera,

1 jaje,

1 čaša mlijeka,

0,5 šalice ulja,

1 velika žličica praška za pecivo,

1 žličica sode,

4 žlice kakaa,

dodatno: 200 g čokolade za glazuru.

Brzi čokoladni kolač – kako ga napraviti:

Ovaj kolač se jako brzo priprema pa za početak zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Pripremite veliku zdjelu. Prvo u to uspite sve suhe sastojke i promiješajte. Prije nego počnete mutiti, dodajte mlijeko i ulje i počnite miješati. Miješajte najmanje pet minuta kako biste bili sigurni da u tijestu nema grudica. Lim za pečenje ili tepsiju obložite papirom za pečenje. Pažljivo ulijte tijesto do 3/4 visine kalupa i poravnajte vrh. Pecite otprilike 60 minuta. Dok se kolač peče otopite čokoladu u vodenoj kupelji. Nakon pečenja izlijte na kolač.

Ništa jednostavnije i ništa ukusnije. Uvjerena sam da će svi ovu tortu nazvati rajem u ustima. Ovaj kolač radim svaki vikend, a mislim da ću ga napraviti i za Uskrs jer ga moji ukućani obožavaju. Mislim da će vam se i ovaj recept svidjeti.

