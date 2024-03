Brusnice su voće jedinstvenih svojstava. Provjerite zašto se isplati posegnuti za brusnicama

Brusnice su mali crveni plodovi slatko-oporog okusa koji sadrže mnogo vrijednih sastojaka. Najbolje ih je jesti sirove ili u domaćim konzervama i jelima kako biste kontrolirali količinu šećera u proizvodu. Potvrđeno je da brusnice pomažu u borbi protiv upala mokraćnog sustava, a dodatno podupiru crijevnu bakterijsku floru te štite zube i desni. A to nisu jedine dobrobiti konzumiranja ovog voća.

Brusnice su idealne za umake za divljač i ostala mesa, ali i za primjerice sireve. Karakterističnog je okusa i ukusan je i nakon toplinske obrade. No, njegove najveće prednosti su njegova zdravstvena i ljekovita svojstva. Jedući ga redovito smanjuje rizik od mnogih bolestia osim toga pomaže u liječenju nekih bolesti.

Sadržaj:

Brusnice – svojstva Što liječe brusnice? Koliko brusnica dnevno? Brusnice tijekom trudnoće Brusnice – recept za koktel

Svojstva brusnice



Brusnice su nekada bile klasificirane u obitelj Ericaceae, ali od 1980-ih su klasificirane kao borovnice. Daje okrugle, crvene plodove trpko-slatkog okusa. Javljaju se u prirodi dvije vrste – krupnoplodne i močvarne brusnice. Velike brusnice uzgajaju se radi većih plodova – do 2 cm u promjeru, no plodovi obje vrste su jestivi.

Nutritivne vrijednosti brusnice

Nutritivne vrijednosti navedene su u tablicama ispod u 100 g sirovih i suhih brusnica i sok od brusnice. To olakšava usporedbu razlika između svježeg voća i najpopularnijih proizvoda od brusnice.

svježe brusnice sušene brusnice Sok od brusnica kalorija 46 kcal 308 kcal 46 kcal protein 0,46 g 0,17 g 0,39 g masti 0,13 g 1,09 g 0,13 g ugljikohidrata 12 g 82,8 g 12,2 g vlakno 3,6 g 5,3 g 0,1 g kalcij 8 mg 9 mg 8 mg željezo 0,23 mg 0,39 mg 0,25 mg magnezij 6 mg 4 mg 6 mg fosfor 11 mg 8 mg 13 mg kalij 80 mg 49 mg 77 mg natrij 2 mg 5 mg 2 mg cinkov 0,09 mg 0,1 mg 0,1 mg bakar 0,056 mg 0,063 mg 0,055 mg mangan 0,267 mg n.d selen 0,1 µg 0,6 µg 0,1 µg vitamin C 14 mg 0,2 mg 9,3 mg tiamin 0,012 mg 0,013 mg 0,009 mg riboflavin 0,02 mg 0,028 mg 0,018 mg niacin 0,101 mg 0,548 mg 0,091 mg pantotenska kiselina 0,295 mg n.d vitamini B6 0,057 mg 0,038 mg 0,052 mg vitamin A 3 µg 2 µg 2 µg Beta karoten 38 µg 27 µg 27 µg lutein i zeaksantin 91 µg 138 µg 68 µg Vitamin E 1,32 mg 2,1 mg 1,2 mg vitamin K 5 µg 7,6 µg 5,1 µg

Suhe brusnice – svojstva

Svojstva suhih brusnica isti su kao svježe voće. No, pri kupnji gotovog proizvoda treba obratiti pozornost na to da većina sušenih brusnica ima dosta dodanog šećera. Ovo je ozbiljan nedostatak koji negativno utječe na zdravlje. Stoga pri kupnji suhih brusnica potražite one bez dodanog šećera.

Samo sušene brusnice čak i onaj bez dodanog šećera sadrži mnogo više ugljikohidrata od sirovog. Dakle, nema smisla jesti još više šećera.

Sok od brusnice – svojstva

Čisti sok od brusnice pruža sve sastojke vrijedne za zdravlje ima sva ljekovita i zdravstvena svojstva brusnice. Problem je što ga rijetko možete nabaviti – najčešće je to mješavina sokova: brusnice i jabuke ili drugog voća. To znači da u 100 g takve mješavine može biti malo soka od brusnice, pa njezin učinak neće biti tako jak kao u slučaju konzumiranja sirovog ili sušenog voća.

Sok od brusnice: nuspojave

Sok od brusnice, sam plod i njegova konzerva općenito su sigurni i ne uzrokuju nuspojave. Samo:

osobe s bubrežnim kamencima ne bi ih trebale koristiti , posebno u velikim količinama. To je zbog činjenice da brusnice sadrže mnogo kalcijevog oksalata, sastojka od kojeg nastaju bubrežni kamenci;

, posebno u velikim količinama. To je zbog činjenice da brusnice sadrže mnogo kalcijevog oksalata, sastojka od kojeg nastaju bubrežni kamenci; ljudi koji uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi treba ga jesti u malim količinama, jer vitamin K sadržan u voću može utjecati na djelovanje lijekova, što dovodi do daljnjeg smanjenja zgrušavanja krvi.

Tablete od brusnice

Dodaci prehrani brusnica sadrže ekstrakte voća. Ovo je koncentriraniji oblik svih ovih tvari koje promiču zdravlje. Stoga, kada se odlučite koristiti ljekovita svojstva brusnice gutanjem tableta brusnice, treba se pridržavati preporuka na pakiranju i ne prekoračiti preporučenu dozu.

Što liječe brusnice?



Svojstva brusnica koje se jedu sirove, u soku, suhih i onih u obliku ekstrakta u tabletama su slična – koriste se za ista oboljenja. U nastavku su navedena ljekovita svojstva tvari prisutnih u brusnici, koja su potvrđena znanstvenim istraživanjima.

Zahvaljujući sadržaju antocijana i flavonola, koji su antioksidansi, brusnice imaju protuupalna svojstva. Zahvaljujući tome može zaštititi krvožilni sustav i spriječiti druge bolesti koje su posljedica upala. Antioksidansi sadržani u brusnici također štite tijelo od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, sprječavanje nekih vrsta rakanpr. debelo crijevo ili pluća.

Brusnice sadrže jedinstvene proantocijanidine tipa A. Oni otežavaju patogenim bakterijama da se nasele na stijenkama mokraćnog mjehura te ih lakše izlučuju mokraćom i spriječiti ili se boriti protiv upale.

Proantocijanidini tipa A također su izvrsni regulator crijevnog mikrobioma – boriti se protiv nepovoljnih bakterija i podržati one koje su nam neophodne.

Sličan učinak brusnica ima i na bakteriju Helicobacter pylori odgovornu za nastanak čira te na mikroorganizme uzročnike karijesa, bolesti desni i parodonta. Tvari sadržane u brusnici djeluju poput teflona na zube. Oni čine prevlaku što otežava prianjanje bakterija na caklinu i inficiranje desni.

Brusnice pomaže u smanjenju pretjerano visokog krvnog tlaka i sniziti loš LDL kolesterol i moguće povećati dobar HDL kolesterol. Znanstvenici tvrde da redovito pijenje soka od brusnice smanjuje rizik od ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti.

Bioflavonoidi brusnice spriječiti stvaranje krvnih ugrušaka i proširuju krvne žile.

Brusnice kod dijabetesa pomažu u snižavanju razine šećera u krvi, ali tada ih treba jesti samo sirove.

U prirodnoj i narodnoj medicini brusnica se također koristila za jačanje imuniteta i ublažavanje simptoma menopauze.

Koliko brusnica dnevno?



Jedete li brusnice sirove, pijete njihov prirodni sok ili ih jedete sušene bez dodanog šećera, ne morate paziti na određenu dozu. Ipak, vrijedi obratiti pozornost na sadržaj kalorija i jesti dovoljno brusnica kako ne bi pridonijele debljanju.

U zdravstvene svrhe dovoljno je popiti čašu soka ili pojesti šaku suhih brusnica, ali to se mora činiti redovito.

Osobe s bubrežnim kamencima i uzimaju antikoagulanse trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom kako bi odredili dozu brusnica koja je sigurna za njihpridonijeti previše brusnica pogoršanju zdravlja.

Brusnice tijekom trudnoće



Trudnoća nije kontraindikacija jesti brusnice ili proizvode od brusnice. Međutim, vrijedi zapamtiti da voće osigurava veliku količinu ugljikohidrata, au obliku soka ili šećera može osigurati puno šećera.

Ako bi trudnica, npr. zbog gestacijskog dijabetesa, trebala eliminirati šećer iz svoje prehrane, onda bi dobro rješenje moglo biti korištenje brusnice u tabletama. U tom slučaju treba kupovati pripravke renomiranih proizvođača, jer suplementi ne podliježu kontroli kvalitete i neće svi sadržavati sve ove za zdravlje vrijedne tvari ili će njihova količina biti mala. Obično viša cijena znači bolju kvalitetu.

Brusnice – recept za koktel



Sastojci:

pola šalice brusnica,

čaša prirodnog jogurta,

žlica mljevenog lanenog sjemena,

žličica meda,

1/4 žličice cimeta,

metvica ili matičnjak.

Način pripreme: