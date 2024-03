Breskve sada zahtijevaju vašu njegu. Udarite u studenom, inače nećete dobiti žetvu

Breskve su voćke pune slatkih, sočnih plodova koji vašem tijelu daju solidnu količinu vitamina. No, kako ih zaštititi u studenom da urod ni na koji način ne bude ugrožen? Sada kada im je potrebna vaša njega, učinite to s njima.

Breskve su voćke koje rastu uglavnom u ožujku, travnju i svibnju. Dolaze iz Kine, ali sada su vrlo raširene po cijelom svijetu. To su stabla koja vole toplinu i narastu do visine od 5-6 metara, a cvjetovi su im lijepe ružičaste boje. Imaju jako visoke zahtjeve prema suncu, što se tiče svjetlosti i topline. Stoga im je za uzgoj potrebno stvoriti sunčano sklonište te dovoljno drenirano i navodnjavano tlo. Ali ponekad se i za breskve preporuča jesenska sadnja, po mogućnosti sredinom listopada. Međutim, morate osigurati da je tlo dobro drenirano i da su stabla zrela. Tada, zajedno s breskvama, možete požnjeti veliki uspjeh. Plodovi obično dozrijevaju u srpnju, kolovozu, a ako je baš kasno, može se pričekati i do rujna.

Sočno voće puno vitamina

Breskve imaju jedinstvene slatke plodove, ali s njima morate pažljivo rukovati prilikom branja, kako ih ne biste previše oštetili. Jako su mekane. I sigurno ne biste željeli propustiti sve vitamine i tvari koje su korisne za vaše tijelo.

Uglavnom sadrže vitamine B skupine koji su neophodni za funkcioniranje metabolizma i živčanog sustava u vašem tijelu. Nažalost, vitamin A, koji održava ispravnu funkciju očiju, vitamin C, koji je najvažniji vitamin u vašem tijelu i pomaže u proizvodnji hormona, snižava šećer u krvi i ima snažne antioksidativne rezultate. Što znači da kada smršavite, breskve će biti vaš najbolji zdravi pratilac. Tvari sadržane u breskvama također pomažu u opuštanju tijela i oslobađanju od stresa, a odlično djeluju i kao maska ​​za lice jer izvrsno hidratiziraju kožu. Samo zgnječite breskvu, ostavite je na licu dvadesetak minuta i potom isperite.

U jesen ti šušte breskve

Ako vam breskve cvjetaju u jesen, potrebno ih je temeljito njegovati i zaštititi od bolesti koje pogađaju drveće. Na primjer, kovrčava breskva mogla bi postati vaš glavni neprijatelj u ovom razdoblju. Kovrčavost breskve napada sve sorte bez iznimke i najraširenija je bolest breskve. Skraćuje život stabla, deformira ga i uzrokuje opadanje lišća. Također smanjuje otpornost na mraz.

Kovrčavost vaše breskve možete prepoznati po žutim, a ponekad i crvenkastim mrljama na lišću. Ne izgleda nimalo lijepo. Listovi će biti deblji i prerano će otpasti. Stoga ćete morati pravilno zaštititi svoju breskvu. Najbolji sprej za to je onaj koji sadrži fungicid. Učinkoviti i provjereni su npr. sprejevi koji su na bazi bakrenog hidroksida ili koncentrata sumpora ili koji ne sadrže kemikalije.

Koji god sprej odabrali, morate ga nanijeti na cijelo stablo od kore do grana. Zahvaljujući ovom pripravku više se ne morate brinuti da će vaše stablo breskve napasti stabla i ugroziti berbu.

