Bobičasto voće, koje sada ne berete u svakoj šetnji, sadrži 8x više vitamina C od naranče

Kada je najbolje brati šipurak i što se od njega može napraviti osim izvrsnog pekmeza.

Strijele su izvrsna jesenska roba na koju često zaboravljamo. Pritom su nam pri ruci u svakoj jesenskoj šetnji, za razliku od npr. relativno . Samo ponesite košaru sa sobom i sakupite ove prekrasne crvene usjeve na sljedećem planinarenju ili šetnji.

Kada je najbolje vrijeme za skupljanje strijela?

Crvene bobice sigurno ste već vidjeli na rubovima poljskih i šumskih puteva. Strelice pocrvene već početkom listopada, a idealno vrijeme za berbu je od sredine listopada do sredine studenog.

Neki iskusni kolekcionari tvrde da strijele imaju najslađi okus nakon prvih jakih mrazova. Drugi kažu da bobice koje nije dotaknuo mraz imaju više vitamina. U svakom slučaju, skupite li u prirodi košaricu tvrđih crvenobojnih strelica, prije ili poslije mrazeva, sigurno nećete pogriješiti.

Strijele kao izvor vitamina C

Možda ste primijetili sliku sa strelicama na nekim kutijama vitamina C. Nije slučajno jer ovo jesensko voće obiluje ovim vitaminom. Za usporedbu s narančom, primjerice, plodovi šipka sadrže i do 8 puta više vitamina C od dobro poznatog ploda naranče. To je već jak razlog zašto biste ih trebali pokupiti na sljedećem izlasku.

Osim vitamina C, sadrže i vitamine B, E i K te minerale poput cinka, kalcija, željeza, magnezija i kalija. Hrana i drugi proizvodi od strelice pomažu u borbi protiv virusnih i kroničnih bolesti.

Recept za odličan džem od šipka

Riječ marmelada mnoge od nas tjera na zabrinutost zbog duge i teške pripreme. Međutim, u većini slučajeva kuhanje džema jednako je jednostavno kao i pekmez, a strelica nije iznimka.

Trebamo:

1 kilogram strelica

1,5 litara vode

300 g šećera

10 g limunske kiseline

Pristup:

1) Strelice operite, odrežite peteljke i čekinje s donje strane ploda, stavite ih u lonac, prelijte vodom i kuhajte dok ne omekšaju. Duljina kuhanja ovisi o zrelosti ploda i može trajati od 30 do 90 minuta.

2) Kada su strelice kuhane, izmiksajte ih uronjenim mikserom. Ne miješamo previše da ne pomiješamo zrnca unutra, dovoljno je samo razbiti pulpu. Zatim smjesu procijedite kroz gusto cjedilo u drugi lonac.

3) U prosijani arrowroot dodajte šećer i limunsku kiselinu i uz stalno miješanje kuhajte dok se ne zgusne. Pravilnu konzistenciju provjeravamo testom: žličicu pekmeza stavimo na tanjur i u njemu napravimo put. Ako se pekmez ne sjedini, a ostane tijesto, pekmez je gotov. Vrući pekmez od šipka rasporedite u čiste čaše, dobro ih zatvorite, okrenite naopako i ostavite da se ohlade.

Pekmez od šipka savršen je za kruh s maslacem, za lijepljenje božićnih peciva, ali dobro ide i uz pečeno meso ili sir na žaru.

Još poslastica od strelice

Vjerojatno najpoželjniji proizvod od strelice je čaj. Možete ga pripremiti od sušenog, sirovog i pečenog strelice. Uvijek će biti ugodno kiselkast, lijepo aromatičan i nadasve zdrav.

Osim za čaj i marmeladu, od šipka se može napraviti liker, vino, au posljednje vrijeme vrlo popularno i svestrano ulje od šipka u kozmetici.

