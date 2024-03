Bliži se novi val prijevara građana, upozorava VZP. Krive su promjene koje osiguravajuće društvo planira

Nove kartice osiguranika: Zašto biti oprezan?

Kako bi izdavanje novih kartica osiguranja moglo ugroziti vaš bankovni račun ili vam na drugi način naštetiti? Pa, prevaranti su domišljati i pomaže im naše neznanje o procesima osiguravajućih društava ili drugih tijela.

Telefonski poziv koji je za vas iznenađenje, na koji morate brzo reagirati, za drugu je stranu dugo pripreman plan da vas što vještije prevari.

Zamjena kartica osiguranja: Sezona lova na prevarante

Iz Općeg zdravstvenog osiguranja već upozoravaju da će ove godine biti zamijenjeno do polovice iskaznica VZP-a. Što to znači? U praksi, samo ako vas se tiče, jednog dana ćete dobiti novu karticu poštom. To je sve. Nema prijava, obrazaca, telefonskih poziva.

No, u VZP-u strahuju da će ovu situaciju htjeti iskoristiti prevaranti koji će pogoditi relativno velik broj ljudi. Često se predstavljaju kao zaposlenici osiguravajućih društava i banaka, izvlače podatke od klijenata i odmah ih zlorabe.

Nikada ne dajte svoje osobne podatke putem telefona, e-pošte ili SMS-a. Prevaranti se često pretvaraju da vam pomažu u nečemu, pogotovo u problemima za koje niste ni svjesni. Dobivate SMS poruku da bankovna transakcija nije prošla i da se odmah obratite svom bankaru.

Ili vam vlasti čak vrate novac ili je haker došao do vaših osobnih podataka iz sustava pa morate brzo otvoriti novi račun, prebaciti novac ili barem pročitati kontrolni kod koji vam je poslao zaposlenik fiktivne institucije na vašem telefon. Budite sumnjičavi! Danas se nitko ne pretvara da je princ iz Nigerije.

Je li vas kontaktirao lažni zaposlenik osiguravajućeg društva?

Ako vam se dogodi da preko telefona kažete više nego što biste trebali, vjerojatno ćete to shvatiti tek trenutak nakon završetka razgovora. Možete odmah kontaktirati određenu instituciju na javnom broju telefona i provjeriti radi li se o zaposleniku banke, osiguravajućeg društva i sl. Ponekad za te institucije rade i druge tvrtke.

Osiguravajuće društvo ili banka može pomoći u identificiranju telefonskog broja za svoje zaposlenike ili suradnike. Međutim, prevaranti često mogu oponašati te telefonske brojeve. To se stručno zove spoofing.

Uvijek prijavite prijevaru. Progutaj sram i priznaj problem! Nažalost za policiju i druge žrtve, mnogi od pogođenih smatraju da su nastala šteta njihova vlastita krivnja, ali to svakako nije točno.

Dok je budala morala reagirati na zamišljenu situaciju u nekoliko sekundi ili minuta, prevarant je svoj plan pripremao dugo unaprijed i sa svakim iskustvom poboljšavao svoj postupak i govor. Definitivno se nemate čega sramiti!

