Biljka je idealna biljka za stan i balkon. Pogledajte kako ga njegovati i što vrijedi znati o njegovom uzgoju

Biljka je lijepa, dekorativna biljka koja je savršena za gotovo svaku prostoriju u kući, kao i na balkonu. Nema složenih zahtjeva i dobro radi u većini uvjeta. Međutim, može biti otrovan za djecu i kućne ljubimce, iako nije posebno opasan.

Biljka je idealna biljka za početnike – ne traži puno, a rijetko je napadaju , a impresivan je, brzo raste i može se razmnožavati stalnim širenjem uzgojnog pogona. Pogledajte kako uzgojiti trojku.

Sadržaj:

Sorte tripleta Trojka: uzgoj Razmnožavanje trojke Je li triplet otrovan?

Triplet (prugasti): sorte



Trojka se često naziva prugastom biljkom zbog uzorka na lišću. Poznato je nekoliko vrsta. Najpopularnija vrsta ove biljke je bijela trotočka. Puzavih je izdanaka, često zelenih, izduženih listova i trostrukih bijelih cvjetova, otuda i naziv trostruka. Najpoznatije sorte su:

Albovittata – s bijelim prugama na lišću

Aureovittata – sa žutim prugama

Rochford’s Silver – višebojno.

Također Blossfeldov triplet. Naraste do 20 cm i ima uspravnije i izduženije listove, s donje strane crvenkaste, a s gornje smeđe/tamnozelene boje, prekrivene dlačicama. Cvate u kasnu zimu ili proljeće, cvjetovi su bijele i ružičaste boje.

Sljedeća vrsta je zmijolista trolisna, slična bijeloj trolisnoj, ali s kratkorepim listovima koji su na vrhu više plavkastozeleni, a odozdo ljubičastocrveni. Može imati bijele pruge ili ružičaste pruge na lišću.

Ostale, manje poznate i manje popularne sorte biljke s tri lista su:

ružičasti trokut,

dlakavi na tri točke,

Andersonova trojka.

Prugasta trojka

Inače poznata kao tronožna zebrina, vrlo je česta sorta s tri lista. Ima zaobljene listove, blago zašiljene na kraju. Povremeno daje male cvjetove. Odlično funkcionira kao viseća biljka, kako na balkonu tako i u kući.

Ljubičasta trojka

Ova sorta ima intenzivno ljubičaste listove, najčešće jednobojne. Dok su mladi bliži su zelenoj boji, ali s “starošću” potamne. Baš poput prugaste sorte, ljubičasta tri puta ponekad cvjeta, no to nije osobito čest prizor. Dok je mlad izdanci mu strše, no s vremenom se počnu savijati i viseći.

Trobojnica s tri repa

Ova sorta tripleta posljednjih je godina sve popularnija. Ima ružičaste, žute, zelene i bijele listove koji izgledaju izuzetno lijepo u svakoj prostoriji. Kad stoji u polusjeni, postaje zelenije ili zeleno-žuta, a na sunčanom položaju postaje bijelo-ružičasta.

Trojka nanoznanosti

Ova sorta tripleta ima prekrasne ružičasto-ljubičaste listove, razdvojene tankim zelenkastim prugama. Cvjeta bijelo, ali rijetko kao i druge sorte. Izgleda sjajno, posebno u puzavom ili visećem obliku.

Trolisni: uzgoj i zahtjevi



Biljka je vrlo nezahtjevna biljka koja dobro uspijeva u gotovo svim uvjetima. Istina je da ima svoje omiljene preferencije, ali nije osobito hirovita. U toplim mjesecima može se staviti u teglicu na balkon ili terasu.

Trojka: koja zemlja?



Tolerira gotovo sve podloge. Dovoljna je višenamjenska zemlja za zelene ili cvjetnice. Ima ga u svakom većem supermarketu. Na dno možete staviti drenažni sloj i osigurati da višak vode ima kamo otjecati – na stalak ili u ukrasni poklopac.

Trojka: koja pozicija?

Tetra je univerzalna biljka koja može rasti i na svijetlom i malo tamnijem mjestu. Važno je da nije to bilo jarko sunce, ili potpuno mračni kut. Vrijedi znati da sorte s tamnijim listovima trebaju malo više svjetla da bi se lijepo obojale.

Zalijevanje i gnojidba biljke s tri lista

Ovisno o potrebama i temperaturi u prostoriji, način zalijevanja će varirati. Ne voli pretjeranu suhoću niti prelijevanje. Najbolje je provjeriti podlogu prstom otprilike dva puta tjedno. Kad primijetite da se na vrhu lagano osušila, tri puta je zalijte s malo hladne vode.

Najbolje je koristiti vodu koja je najmanje 2-3 dana stajala u nepoklopljenoj boci ili kanti za zalijevanje. Tada je mekša, pa će bolje služiti biljci.

Ljeti i proljeće vrijedi hraniti biljku gnojivom za zelene biljke – učinite to otprilike jednom svaka 2 tjedna. U jesen i zimu trebate ga samo jednom mjesečno “hraniti”.

Razmnožavanje trojke



Trojka jako brzo raste. Ako su mladice preduge, jednostavno ih otkinemo ili odrežemo škarama na željenu duljinu. Tada će početi rasti. Odrezani izdanci daju izvrsne reznice. U bilo koje doba godine možete ih staviti u teglu s vodom i nakon nekoliko dana pustit će korijenje.

To je sjajna lekcija u prirodi za dijete. Zatim pripremimo novu posudu i posadimo sadnice. Najbolje ih je posaditi nekoliko (čak i 10 komada) u jednu posudu. Tada ćemo dobiti veliku biljku.

Je li triplet otrovan?



Nekad se smatrala sigurnom i idealnom biljkom za dječju sobu. Danas se, međutim, zna da nije osobito opasan, ali može iritirati sluznicu (ako se pojede list ili mladica). Iz tog razloga, bolje ga je držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.