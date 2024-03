Bič za klice, viruse i gadan kašalj: 9 starih trikova naših baka koji i danas savršeno djeluju!

U doba gripe i zimskih viroza mnogi pohrle u ljekarni kupiti dodatke prehrani, vitamine i sirupe.

Ipak, najmoćnija pomoć nam je cijelo vrijeme pred nosom, a vi samo trebate znati što koristiti za koji problem.

Za vas imamo najjači triatlon protiv bolesti – češnjak, luk i hren.

Češnjak – bič za viroze

Češnjak u razdoblju povećane pojave gripe i što češće liječiti druge prehlade kao prevenciju i lijek.

Češnjak je prirodni antibiotik i antivirusno, jača imunitet i pomaže u borbi protiv virusa.

Jedna (oko 6 g) do dvije mahune dnevno, tri do četiri u sezoni gripe – to je preporučena doza za odraslu osobu koju ne volimo prekoračiti. Čak i obična juha od češnjaka ima veliku korist u ovo vrijeme.

Protiv tipične arome češnjaka, koja možda neće svima biti ugodna, pomaže češnjak jesti zajedno s uljem, mlijekom i medom ili nakon jela pojesti komadić peršina.

Mlijeko s češnjakom protiv gripe

Trebamo:

500 ml mlijeka

10 režnjeva češnjaka (oguljenih i zgnječenih)

2 ili 3 žličice smeđeg šećera

250 ml vode

Pristup:

Stavite vodu i mlijeko u lonac. Dodajte češnjak i kuhajte na laganoj vatri. Pričekajte dok smjesa ne počne kuhati. Nemojte prestati miješati dok smjesa ne ispari do pola. Ostavite sa strane i zasladite šećerom. Ovako pripremljen napitak spreman je za posluživanje! Eliksir od češnjaka za jačanje imuniteta

Trebamo: 8 češnjeva češnjaka 4-5 cm korijena đumbira 5 l vode 2 organska limuna (kemijski netretirana) Pristup: operite limun ogulite đumbir i češnjak. Narežite đumbir i češnjak na sitno, a limun na 4 dijela, uključujući i koru. Pomiješajte sve sastojke u blenderu. Pustite da voda zavrije u loncu i zatim u nju umiješajte izmiksanu smjesu. Pustiti da se ohladi i puniti u staklene posude. Ovaj eliksir treba konzumirati svaki dan najmanje 2 sata prije prvog obroka.

Luk otklanja kašalj

Luk djeluje slično češnjaku, ali je jedinstven po tome što otpušta sluz i pomaže kod upale sinusa. Na prvi znak kašlja polako pojedite sirovi luk. Ostali luk narežite i stavite po jedan u svaku sobu u kojoj se puno krećete.

Luk čisti stan od bakterija. Ili ogulite 1 glavicu luka i izrezati na kolutove, prelijte 300 ml kipuće vode, poklopite i ostavite da se ulije 20 minuta. Ocijediti. Tri puta dnevno piti topao čaj zaslađen medom.

Prehlade i upalne bolesti sinusa liječe se udisanjem para nasjeckanog svježeg luka. Možete plakati, ali to će vam pomoći. Oblog od nasjeckanog luka ublažava bolove u grlu.

Protiv prehlade pomaže ako štapić vate namočite u sok od luka i stavite u nos. Nanesite jednom svaka 2 sata.

Karamel čaj protiv kašlja

Trebamo:

šećer

luk

voda

ako imate i đumbir

Pristup:

Ovu ljekovitu mješavinu (čaj) pravim od oka i obično na kraju dodam malo đumbira.

Karamelizirati cca 6 žlica. Kr. šećera lagano otopiti ovako – kad se šećer otopi uzmite hladne vode i ulijte u otprilike pola lonca. Ja ga pravim u loncu srednje veličine! Napominjem da kada ulijevate vodu budite oprezni jer će smjesa početi mjehurićima i prskati.

Nema straha, potrebno je smanjiti plamen i kada se cijela masa stvrdne, miješamo je i postepeno se otapa. U smjesu dodajte luk prerezan na pola i s ljuskom (ostavite samo zadnje ljuske) i kuhajte 15 minuta. Zatim serviramo.

Također je izvrsnog okusa za djecu, a čak je pomogao i kod upale pluća.

U čemu vam može pomoći luk?

Kašalj prestaje. Sve što trebate učiniti je uživati ​​u čarobnom receptu za sirup koji se prenosi s koljena na koljeno. Sitno nasjeckajte glavicu luka srednje veličine i dodajte dvije žlice meda. Ostavite smjesu da odstoji dok iz nje ne iscuri sok. Treba ga uzimati dva puta dnevno.

Prokuhajte luk i redovito grgljajte. Groznica nestaje. Zajamčeno stari domaći recept kaže da se kolutiće luka stavljaju na stopala i natrljaju uljem od maka. Da bismo ih održali na nogama, moramo nositi debele čarape, a noću je temperatura užasna.

Zajamčeno stari domaći recept kaže da se kolutiće luka stavljaju na stopala i natrljaju uljem od maka. Da bismo ih održali na nogama, moramo nositi debele čarape, a noću je temperatura užasna. Uklanja višak sluzi iz pluća. Samo izblendajte luk i pomiješajte ga s kokosovim uljem. Smjesu zatim nanesite na prsa, pokrijte ručnikom i ona će vam pomoći da probijete pore na koži.

Samo izblendajte luk i pomiješajte ga s kokosovim uljem. Smjesu zatim nanesite na prsa, pokrijte ručnikom i ona će vam pomoći da probijete pore na koži. Čolić se stišava. Skuhajte čaj od luka i kada se voda malo ohladi dajte djetetu svaki sat po jednu žličicu.

Skuhajte čaj od luka i kada se voda malo ohladi dajte djetetu svaki sat po jednu žličicu. Jača imunitet. Ako ovaj “dječji” čaj začinite dragocjenim pčelinjim medom i pijete ga redovito, ojačat ćete svoj organizam.

Ako ovaj “dječji” čaj začinite dragocjenim pčelinjim medom i pijete ga redovito, ojačat ćete svoj organizam. Riješit će vas infekcije uha. Već su naše bake znale da ćemo se riješiti tegoba vezanih uz sluh ako glavicu luka sitno narežemo, umotamo u pamučnu krpu i stavimo na uho.

Već su naše bake znale da ćemo se riješiti tegoba vezanih uz sluh ako glavicu luka sitno narežemo, umotamo u pamučnu krpu i stavimo na uho. Zaustavlja gubitak kose. Izrežite, skuhajte, ostavite da se ohladi i nanesite na glavu. Ponovite postupak nekoliko puta i sigurno ćete vidjeti rezultate s vremenom.

Izrežite, skuhajte, ostavite da se ohladi i nanesite na glavu. Ponovite postupak nekoliko puta i sigurno ćete vidjeti rezultate s vremenom. Za manje rane i uštipnuća. Možda se i iz djetinjstva sjećate da su vas roditelji, kad vas ubode pčela, stavljali na bolno mjesto kolut običnog luka. Ublažit će bol čak i kada se prilikom rezanja porežete ili se negdje trljate. Ima izuzetno antiseptičko djelovanje.

Možda se i iz djetinjstva sjećate da su vas roditelji, kad vas ubode pčela, stavljali na bolno mjesto kolut običnog luka. Ublažit će bol čak i kada se prilikom rezanja porežete ili se negdje trljate. Ima izuzetno antiseptičko djelovanje. Ubrzava metabolizam. Malo luka – sirovog ili prženog do zlatne boje – pokrenut će vaša crijeva i olakšati.

Malo luka – sirovog ili prženog do zlatne boje – pokrenut će vaša crijeva i olakšati. Pazit će na vašu težinu. Mnogi umak zgušnjavaju brašnom. No, odlučite li se za kašu od luka, i tijelo će vam biti zahvalno. Osim toga, luk jelu daje jedinstven okus.

Hren je najbolji protiv prehlade

Ima izraženo antibiotsko i jačajuće djelovanje. Hren može učinkovito otkloniti infekcije u tijelu i izvrstan je dodatak liječenju svih prehlada.

U slučaju gripe suzbija razmnožavanje bakterija i virusa te pregrijava tijelo.

Kod kašlja i prehlade hren ublažava začepljenost, njegov silicij otapa sekret nataložen na sluznicama dišnih puteva, kako u sinusima tako iu plućima i bronhima.

Taj ćete učinak osjetiti već pri rezanju, drobljenju ili ribanju, kada se oslobađaju tvari s dezinfekcijskim učinkom, što se očituje trganjem poput luka. Provjereni prirodni lijek protiv gripe razdoblje je uzimati 1 žličicu svježeg hrena svaki dan.

Čudo od hrena

Trebamo:

250 g hrena

200 g visokokvalitetnog meda

Sok od 1 limuna

3 cm đumbira (po želji)

Pristup:

Hren i đumbir brzo ogulite i naribajte na sitno ribež. Prelijte čašom prokuhane, ali ne vruće vode. Sve pažljivo promiješajte, poklopite i ostavite da odstoji pola sata na sobnoj temperaturi. Nakon tog vremena procijedite i također pažljivo ocijedite tekućinu kroz sterilnu čistu krpu i umiješajte sav med i malo soka od limuna.