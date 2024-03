Želite li iznenaditi svoju drugu osobu donoseći jedinstvenu kajganu ravno u krevet? Upotrijebite recept kuhara i gledajte kako sve nestaje s vašeg tanjura! Potreban vam je samo jedan tajni sastojak. Možete naučiti kako ga pripremiti na TikTok-u.

Na internetu postoji mnogo recepata za pripremu savršene kajgane. Međutim, ne uspijevamo uvijek. Neka su jaja previše gumena, druga suha. Ako želite biti sigurni da će ovaj put ispasti savršeni, isprobajte recept kuhara.

Kako pripremiti dobru kajganu? Kuhar će vam pokazati kako

Kuharica otkrila kako dobiti savršeno rahlastu kajganu. Ako sanjate o mekanom doručku koji se topi u ustima ili ako želite poboljšati svoje osnovne kuharske vještine, imamo recept za vas koji možete savladati. Možete ga gledati na TikTok-u na kanalu “fallow_restaurant”. Vidjelo ga je već 7 milijuna korisnika.

@fallow_restaurant Sretna Subota! Evo kako napraviti kajganu poput kuhara. 🙌 #scrambledeggsrecipe #cheflife🔪 #londonrestaurantscene ♬ Sigurni i zdravi glavni gradovi – Jake Krantz

Učinio sam to nakon što sam pogledao tvoj video. Savršen!

Upravo sam ovo napravio i bilo je nevjerojatno!

Savršena kajgana? Recepti na internetu izostavljaju važan sastojak

Tradicionalni recepti za kajganu obično se sastoje od tri ključna sastojka: jaja, komadića maslaca i začina. No, ovaj kuhar odlučio je otkriti tajni sastojak koji se može dodati ovom popularnom jelu kako bi razbudili nepce. To je crème fraîche. To je vrsta kremastog mliječnog proizvoda s teksturom sličnom kiselom vrhnju.

Kajgana s vrhnjem koju možete pripremiti za nekoliko minuta. To je trivijalno jednostavno

Ako želimo pripremiti kajganu identičnu onima od kuhara, moramo slijediti njegove upute:

najmanje 3 jaja,

žlica maslaca,

žlica vrhnja

sol, papar po ukusu.

Počnite kuhati razbijanjem jaja u zdjelu. Posolite ih i popaprite pa ih dobro izmiješajte vilicom. U sljedećem koraku u tavi rastopite maslac dok lagano ne zagori te ga prelijte pripremljenom smjesom. Bitno je da sve skupa stalno miješamo kuhačom na laganoj vatri. Tako će jaja biti ravnomjerno umućena. Ponekad možete skinuti tavu s vatre. Na kraju dodajte žlicu kiselog vrhnja. Jelo poslužite na tostu i gotovo.

Povezani članci:

Francuski kuhar otkrio je recept za savršeno kremastu kajganu. Njegovi trikovi su genijalni

Dovoljno je samo nekoliko kapi. Kajgana će biti pahuljasta nego ikad, a njihov okus? Prste poližeš