Bez jaja, a okus je nevjerojatan! Recept za finu domaću majonezu bez jaja. Neće ga voljeti samo vegani

Majoneza je na našim stolovima tijekom uskršnjih praznika. Dodajemo ga u gotovo sve: jaja, salate, umake, juhe. Ali što učiniti ako među našim gostima ima vegana ili alergičara? Iz ove situacije možete izaći tako što ćete napraviti domaću majonezu bez jaja. Zapravo, toliko je dobar da će se svidjeti i vašim drugim gostima!

, koji kupite u trgovini, obično se sastoji od najmanje jaja i ulja. Nažalost, sadrži i puno konzervansa. Upravo zbog toga tako dugo traje. Kod domaće majoneze situacija je malo drugačija. Takvi proizvodi traju samo nekoliko dana. To je zato što sadrži sirovi žumanjak.

Pa ako želite napraviti provjereni proizvod koji traje malo duže i koji mogu konzumirati i vegani i alergičari, isprobajte ovaj recept za majonezu bez jaja.

Kako pripremiti domaću vegansku majonezu?

Sastojci:

375 ml ulja (npr. suncokretovo, grožđano, repičino),

125 ml vode od slanutka,

1 žlica pahuljica kvasca,

1 žlica limunovog soka,

1 žličica senfa,

1/2 žličice soli (po želji),

1/2 žličice šećera.

Â

Način pripreme:

Sve sastojke (osim ulja) stavite u blender. Miksajte ih oko dvije minute dok ne vidite da su se stopili u glatku cjelinu. Sada dodajte ulje u to. Nastavite miksati dok ne dobijete baršunastu konzistenciju.

Ako se sastojci nikako ne žele sjediniti u glatku cjelinu, ne brinite, jer postoji način da se to zaobiđe. Dovoljno je sve staviti u hladnjak do četiri sata. Nakon tog vremena sve ponovno izmiksajte pomičući mikser gore-dolje.

Koliko kalorija ima majoneza?

Ljubitelji majoneze moraju biti svjesni jedne važne stvari. Ovaj proizvod je stvarno kaloričan! No, jedna žlica majoneze sadrži do 170 kcal i 20 g masti. Stoga bismo ga svakako trebali ograničiti u našoj blagovaonici.

Istina je da na tržištu postoje mnoge lagane verzije majoneze. No, jesu li one doista zdravije za nas? Definitivno ne! Jedna žlica svijetle majoneze sadrži 80-100 kcal i 10 g masti. No, sadrži znatno više škroba, emulgatora i punila. To su najčešće kemijske tvari koje nisu dobre za naš organizam. Osim toga, također možemo upasti u zamku. Ako na etiketi pročitamo da se radi o svijetloj majonezi, automatski je stavljamo više na tanjur.

Međutim, pokazalo se da takav proizvod možemo pripremiti sami. Pripremajući ga kod kuće, sigurni smo da sadrži samo prirodne sastojke.

Recept za domaću laganu majonezu

Sastojci:

jedna čaša 15 postotnog vrhnja

Dvije kriške tvrdo kuhanih jaja,

jedna žlica soka od limuna

Žličica senfa

Prstohvat soli (po želji).

Â

Postupak pripreme:

Protrljajte komade kroz sito ili ih sameljite mikserom. Zatim dodati ostale sastojke i sve izmiksati u glatki umak. Važno je da u njemu nema grudica. Također, ne zaboravite da je ovu majonezu najbolje konzumirati odmah nakon pripreme. U hladnjaku ga možete držati samo 24 sata.

A ako tražite recept za originalnu domaću majonezu, evo ga: