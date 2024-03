Moda voli povratke i tome smo redovito svjedoci. Na primjer, zvonaste hlače i hlače do struka, koje su bile popularne 2000-ih, te mrežaste bluze ponovno su popularne. Isto vrijedi i za šminku i frizure: s vremena na vrijeme moda se vraća, a frizure i izgledi koji su osvojili srca prethodnih generacija ponovno su popularni.

Jedan od primjera je poznata leptir frizura o kojoj smo pisali početkom ožujka. “Leptir kroj” bio je pravi hit sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Ovaj kroj bio je iznimno česta pojava na ulicama, ali ne samo tamo. “Leptirić” je zavolio i glumice, jer je kosi optički dao više volumena – što nije promaklo budnom oku kamere. Ova frizura stvara efekt valova. Kosu treba ošišati i oblikovati tako da se fini, kraći i duži slojevi preklapaju. To će stvoriti učinak poput krila leptira. I izgledat će mlađe barem nekoliko godina!

“Leptirica” ​​je tako opet vrlo popularna, ali ne samo. S dolaskom proljeća mnoge se žene odlučuju na osvježavajuću promjenu u svom izgledu, pa izbor često padne na drugu frizuru. Ovom proljetno-ljetnom sezonom dominirat će još jedna frizura koja je bila u modi prije mnogo godina. Riječ je o “tupom bobu”, poznatom i kao “tupi rez”. Može se reći da je to elegantnija i romantičnija varijanta klasičnog boba.

Karakterizira ga vrlo ravan, gotovo “tupi rez” (tupi rez podrazumijeva rezanje tupim škarama). Kosa doseže maksimalnu dužinu do ramena, ali najbolji učinak postiže se u dužini do sredine vrata ili malo iznad ušiju. Jedna od razlika u odnosu na klasični bob je to što je kroj izveden kao po ravnalu. Također se ne oslanja na slojevite pramenove. Također se vrlo lako prilagođava i ne zahtijeva komplicirano oblikovanje. Varljivo je jednostavan, ali dodaje njuh i karakter.

“Blunt bob” bit će hit ljeta 2024

Tupi bob također je jako udoban za svakodnevno nošenje jer nije bitno hoćete li kosu razdijeliti po sredini ili sa strane – uvijek će dobro izgledati. Kosa će jednostavno prirodno opasti. Tupi bob najbolje izgleda bez šiški, ali ne mora izgledati loše ni sa šiškama. Kratke šiške ili šiške sa strane – na primjer, šiške u obliku zavjesa – najbolje su opcije.

Blunt bob također će optički povećati volumen kose. Ipak, isplati se uložiti u dobrog frizera jer je rez u ovom stilu ključ uspjeha. Dobro izvedeno, pomaže uravnotežiti proporcije lica. Neke su zvijezde već dugi niz godina vjerne ovoj frizuri. Još jedan plus? Pogodan je za gotovo svu kosu – bilo da je tanka, što joj daje volumen, ili gusta. Tupi bob također je idealan za kovrčavu kosu i optički naglašava kovrče.

Nikome ne treba govoriti kakvu frizuru treba imati – to je jasno. Ipak, stilisti savjetuju da “tupi bob” najbolje stoji damama duguljastog ili trokutastog tipa lica. Ako je lice okruglije ili uglatije, bilo koja druga verzija boba, pa tako i klasična, bit će idealna za njega. No, pravila nema – i još je važnije naglasiti da ako se dobro osjećate u određenoj frizuri, takve savjete uopće ne trebate uzimati k srcu.

