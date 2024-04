Ako vidite ovaj simbol na etiketi odjeće, odmah se pripazite. Inače će ispasti loše

Kada kupujemo novu odjeću, često se fokusiramo na to kako izgleda i kako se nosi. No, već mali simboli na etiketama mogu nam puno reći o tome kako se brinuti za odjeću kako bi što dulje trajala. Među tim simbolima možda postoji i jedan koji biste trebali shvatiti kao upozorenje: on ukazuje na posebnu njegu koju odjeća zahtijeva.

Simbol koji ne smijete propustiti

Neki simboli upozoravaju na standardno pranje i sušenje, što bi moglo oštetiti vaše nove komade. Na primjer, to može biti znak za ručno pranje, osjetljivo pranje ili određeno ograničenje temperature. Nepravilna njega može dovesti do trajnog oštećenja odjevnog predmeta, poput promjene oblika, blijeđenja boja ili čak kidanja tkanine.

Što znače ovi simboli?

Ovi simboli nisu samo nasumične slike; važne su informacije proizvođača o tome kako najbolje postupati s odjećom kako bi zadržala njezin izgled i funkcionalnost. Simboli vam mogu reći možete li koristiti izbjeljivač, na kojoj se visokoj temperaturi tkanina može glačati ili možete sušiti odjeću u sušilici. Ignoriranje ovih uputa može brzo istrošiti vaše omiljene komade.

Ne sušiti u sušilici

Drugi ključni simbol je krug u kvadratu s precrtanom crtom. Ovaj simbol upozorava da se odjeća ne smije sušiti u sušilici jer visoke temperature mogu uzrokovati skupljanje ili druga oštećenja. Takve komade treba prirodno sušiti na zraku.

Nemojte koristiti izbjeljivač

Simbol prekriženog trokuta označava da se prilikom pranja ovog rublja ne smije koristiti izbjeljivač. Korištenje izbjeljivača na takvim tkaninama može uzrokovati trajno blijeđenje ili oštećenje.

Specifično čišćenje

Simbol kruga često označava potrebu za kemijskim čišćenjem. Slova unutar kruga tada daju dodatne upute za kemijsku čistionicu o tome kako točno treba čistiti odjeću.

Zašto je važno poštovati ove simbole

Pridržavajući se ovih uputa za njegu, ne samo da produljujemo vijek trajanja naše odjeće, već i štedimo novac i štitimo okoliš tako što ne kupujemo tako često nove artikle. Uzimanje vremena za razumijevanje ovih simbola i pravilna briga o vašoj odjeći može značajno utjecati na to koliko će dugo vaši omiljeni komadi izgledati novi.

Fotografija: Shutterstock