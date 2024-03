Ako psa mazite po glavi ili ga grlite, trebali biste to prestati činiti. Prema kinolozima, činite veliku grešku

Je li vaš ljubimac pas previše? Stoga biste trebali znati što psi zapravo ne vole kod ljudi, a što je bolje izbjegavati!

Kako kažu, pas je čovjekov najbolji prijatelj. Stoga se prema svom ljubimcu trebamo ponašati što je moguće bolje. No, to ne znači da vas treba motati oko prsta, psi trebaju i traže više morala. Međutim, postoje situacije koje je bolje izbjegavati, jer životinja nije baš dobro. Dakle, što psi suštinski ne vole i možda samo šutke toleriraju?

Pogledajte što psi ne vole i što izbjegavati u ovom YouTube videu na kanalu Doggy Digs:

Pretjerano grljenje

Ako ste među totalno maženim tipovima muškaraca, bolje ne pretjerujte s ovakvim pristupom. Psi zaista ne podnose zagrljaje pod svaku cijenu. Naprotiv, višak pažnje ponekad je štetan. Umjesto toga, to je manifestacija naše ljubavi kao potrebe i prirodnog instinkta životinje. Za njih je fizički kontakt svojevrsna manifestacija dominacije, au slučaju da se jedan pas trlja o drugog, bitno je da se radi o tome tko je tu gospodar. U prečvrstom ljudskom zagrljaju pas se može osjetiti ugroženim i početi režati, iako vam vjeruje i sigurno vas voli.

Vodič

Psi pak ponekad žude za osjećajem slobode i nesputanosti, zbog čega je dobro psa što češće ostavljati bez povodca. Zato bi trebao savršeno kontrolirati hodanje nogom i imati ukupno savladanu vježbu. Dok se ova situacija ne dogodi, ne koristite samo čvrsti povodac, već ga pokušajte kombinirati s povodcem na izvlačenje. Nikada nemojte više puta trzati psa iza sebe, ne samo da mu je to neugodno, već bi mogao biti i agresivan prema okolini.

Povlačenje repa i šapa

Psi baš ne vole kad ih netko vuče za rep ili šape. Ovakvu situaciju često uzrokuju djeca koja misle da će se igrati sa psom. Naučite ih da životinja to ne voli, objasnite im da pas zaslužuje samo nježne i ugodne dodire.

Vrijeme je za popis

Ako postoji situacija u kojoj pas mora upoznati novu osobu, ne dovodite životinju k tome. Neka koristi svoje razvijeno osjetilo, sluh i instinkt. Ne moraju svi pasti na njega na prvi pogled. Životinju je potrebno prilagoditi datoj osobi. Ne samo njegova energija, već i njegova visina, glas i geste.

Milovanje po glavi

Iako mnogi to ne znaju, psi ne vole da ih dira u predjelu glave, pogotovo ne visoka osoba. U ovom slučaju, to je već veliko povjerenje. Ako želite pomaziti psa, uvijek prvo polako približite ruku ovčaru kako bi vas on pomirisao. Pazite da ga ne dodirnete prvi u ovom trenutku. Međutim, nemojte dirati žvaku, psi su oprezni s tim. Bolje ga je prvo počešati ispod brade, naprotiv, četveronožni ljubimci to obožavaju.

Kontakt očima

Psi su također vrlo osjetljivi na kontakt očima. Sve dok ga ne poznaju, doslovno ga izbjegavaju. Ovo je oprema koju imaju psi iz stezaljki. Kad je netko za njih autoritet, neće uspostaviti kontakt očima. Jednom kada psa naučite da vas gleda u oči, za njega više nikada nećete biti autoritet.

Mnogi psi vole kada ih mazite po glavi, no važno je uzeti u obzir osobne prostorne i taktilne preferencije svakog psa. Neki psi mogu milovanje po glavi smatrati prijetnjom ili neugodom, osobito ako priđete rukom izravno odozgo, što za njih može biti zastrašujuće. Dobro je prvo ponjušiti psa, kako bi vas mogao prepoznati, a zatim ga početi maziti na manje opasnim mjestima, poput boka, leđa ili prsa. Promatranje reakcije vašeg psa na dodir pomoći će vam da odredite je li mu ugodno gladiti glavu.

Ako pas izgleda mirno i sretno kada ga pomazite po glavi, vjerojatno mu se to sviđa. Važno je uvijek pratiti signale koje pas daje i poštivati ​​njegove granice. Ako pas pokazuje znakove nelagode, kao što su povučene uši, okretanje glave ili mrmljanje, bolje je prijeći na milovanje drugih dijelova tijela ili potpuno prestati.