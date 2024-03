Ako pronađete ove ličinke u kompostu ili cvjetnjaku, obratite pozornost. Vaše biljke su u opasnosti

Jeste li u svom kompostu naišli na čudne ličinke?

Ograđeni vrt samo je ljudska izmišljotina i na sreću male životinje, ptice i kukci ne mare za granice parcele. Srećom, jer su svi ti organizmi neophodni za dobro funkcioniranje ekosustava, čak i ako neki od njih nisu dobrodošli u vrtu.

Među raznim kukcima ima naravno i štetnika koji se rado razmnožavaju u vrtovima, pasu sočno zeleno lišće, ali i na druge načine uništavaju plodove našeg rada. Jeste li ikada imali sreće s ovim ličinkama?

Pazite na kukce i njihove ličinke

Ovako izgleda ličinka, odnosno ličinka žohara i sličnih kornjaša. Na primjer, ličinka cikade ili lijepe zlatne šipke također je slična. A ono što izrasta iz takvih zabluda nije jedina bitna razlika. Za vrtlare je od primarne važnosti kakvu pustoš u vrtu može izazvati korov.

Iako atraktivna zlatna glavica sa zelenim metalik odsjajem nije samo lijepa buba, njene se ličinke mogu pojaviti u kompostu, ali ni na koji način ne štete vašim biljkama ili kompostu. Hrane se raspadajućim organskim materijalima. U kompostu ili raspadnutom drvu ličinke se razvijaju do tri godine, zatim sazrijevaju, pretvaraju se u zlatoglavicu i spremne su za razmnožavanje i stvaranje nove generacije.

S druge strane, najezde ništa manje zanimljive zlatice katastrofa su, i to ne toliko za kompost koliko za ostatak vrta. Naći ćete ih ne samo u organskim ostacima koje sakupite, već i plitko u gredicama, zimi se seli na dubinu od jednog metra i više.

No, Ponravyjevu bubu uglavnom zanima živi materijal, odnosno korijenje biljaka. Vole crnogoricu, zbog čega su katastrofa za šumske rasadnike, ali napadaju i poljoprivredne kulture i ukrasno bilje. Osim toga, ličinke kornjaša su u ovoj razvojnoj fazi jako dugovječne, pa će se na vašim biljkama hraniti 4 do 5 godina. Odrasle jedinke također se hrane zelenilom, ali su aktivne samo u travnju i svibnju. Za razliku od ponrava, oni umiru nakon samo dva mjeseca.

Teško je reći da vam je buba upropastila biljku osim ako je ne uhvatite na djelu. Biljka izgleda sasvim normalno, napreduje, ali iznenada lišće opada i počinje se sušiti. Čini se da je uzrok nepoznat i skloni smo kriviti voluharice u našim uvjetima. No, ličinke kornjaša rado će gristi i korijenje vašeg travnjaka, a to će se onda pokazati u smeđim mrljama, obično na više mjesta, jer ženka na jednom mjestu položi i do 80 jaja.

Kako se nositi s ličinkama i zlaticama u kompostu i gredicama?

Sve su ličinke vrlo debele, bijele i uvijene u polumjesec. Na njihovim stranama su male tamne točkice, lako možete prepoznati smećkastu glavu i tri para nogu u blizini.

Međutim, ponravska zlatoglava ima vrlo malu glavu, kao stisnutu u debelo tijelo, a noge su mu vrlo male, rekli bismo zakržljale. Ova ponrava se kreće u valovima po leđima. Zbog toga ličinka ličinke ima veću glavu, koja se jasno vidi, a noge su također duže, a njihovo dijeljenje je također lako prepoznatljivo.

A tu je i ljetna buba koja sve pokvari. Radi se o bubi srodnoj žoharu, odnosno njegovoj manjoj varijanti. Njegove ličinke također jedu korijenje živih biljaka i preživljavaju u tlu nekoliko godina. Žohar je u posljednje vrijeme zahvatio mnoga područja u našoj zemlji, a nažalost njegove ličinke laici teško mogu prepoznati. To je zbog činjenice da više nalikuju zlatnici. Također su punašniji s malom glavom i nogama, što uvelike otežava identifikaciju.

Što učiniti s ponravama? Pitanje je je li pojava ličinki doista prijetnja vašem vrtu. Dok je s žoharom relativno jasno, kaže se da žohar zapravo nije tako ozbiljan problem kao pojava njegovog većeg srodnika. Ali tko bi to riskirao?! Osim toga, ponrava u tlu će trošiti prema svojim mogućnostima, tj. gdje dođe.

Ako niste sigurni o vrsti, ali i o tome treba li se korov riješiti, svakako ga možete baciti što dalje od posjeda. Odmah se ponovno zakopaju u zemlju. Ako imate perad, možete i nju ponuditi. Međutim, eliminacija samo nekoliko pronađenih ponrava samo je početak, jer će vjerojatno biti drugih u vrtu ili u blizini njega. Zbog toga se u vrtu često pojavi krtica koja okopava vaš travnjak, ali se hrani i korovom.

Ponrave se mogu ubiti pomoću organizama koji su njihovi prirodni istrebljivači. To su biološka zaštitna sredstva i nude ih online laboratoriji koji ih proizvode ili trgovci orijentirani na ekološki prihvatljiva sredstva. Konkretno, radi se primjerice o proizvodima koji sadrže živi juvenilni stadij nematoda vrste Heterorhabditis downesi, ali mogu biti i parazitske gljive Beauveria i Metarhizium.

Imajte na umu da se ti živi organizmi moraju čuvati na niskim temperaturama, primjerice u hladnjaku, i da imaju ograničen rok trajanja. Uništavaju korov na potpuno prirodan način bez kemijske kontaminacije ili ugrožavanja vrta i cjelokupnog ekosustava.

Nepromišljena uporaba kemikalija također pridonosi širenju žohara. Zahvaljujući korištenju neštedljivih pesticida, eliminiraju se i grabežljivci žohari, koje onda ništa ne sprječava da se razmnože.

