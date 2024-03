9 pitanja o jajima na koja bi trebali znati odgovor (ne samo) prije Uskrsa

Sve što trebate znati o jajima i prije Uskrsa.

Uskrs je pred vratima, a pripreme su u punom jeku. Odgovaramo na sva vaša pitanja:

9 najčešće postavljanih pitanja o jajima

1. Koliko su jaja zdrava?

Kad na Uskrs posegnete za kutijom jaja, ne morate se ograničavati. Pretpostavka da konzumacija previše jaja negativno utječe na razinu kolesterola već je opovrgnuta. Tijelo samo izbacuje višak kolesterola. Za jaja se čak kaže da sprječavaju bolesti i daju najvrjednije proteine ​​jer ih tijelo može najbolje iskoristiti u usporedbi s drugom hranom.

U većem jajetu ima do osam grama proteina. Jedno jaje osigurava četvrtinu dnevnih potreba za vitaminima A i D te sadrži važne proteine ​​i minerale.

2. Koliki je rok trajanja jaja?

Jaja obično imaju rok trajanja od četiri do pet tjedana. Gurmani tvrde da su najboljeg okusa tjedan do dva nakon nesenja. Rok trajanja se može produžiti čuvanjem jaja na hladnom i tamnom mjestu s vrhom prema dolje. No kroz tanku ljusku vrlo lako prodiru jake arome, pa jaja ne treba stavljati neposredno uz kiseli kupus ili luk, primjerice.

3. Kako znaš da je jaje loše?

Niste sigurni koliko dugo su jaja bila u hladnjaku? Nema problema, uz ove trikove možete brzo saznati je li jaje još dobro.

Miris – izreka “smrdi na pokvarena jaja” nije slučajna. Ako test mirisa ne razjasni stvari, uvijek postoji test vodom. Svježe jaje u vodi uvijek potone na dno. Ako su rubovi žumanjka nakon kuhanja zelenkastoplavi, nema mjesta panici. Jaje se jednostavno predugo kuhalo i nema utjecaja na okus.

4. Koliko dugo morate kuhati jaja?

Kuhanje jaja izgleda jednostavno, ali nije. Ako je premekano ili popuca tijekom kuhanja, više se ne može koristiti, primjerice, za bojanje uskršnjih jaja. Za idealno tvrdo kuhano jaje potrebno je osam do jedanaest minuta, ovisno o veličini. Ako ih nakon kuhanja ostavite da se ohlade umjesto da ih isperete hladnom vodom, trajat će duže.

5. Imaju li organska jaja bolji okus?

Isplati li se doista potrošiti više novca na organska jaja? Sa čisto vizualnog stajališta, žumanjci konvencionalnih jaja imaju izraženiju boju jer je hrana za piliće obogaćena brašnom od paprike. S druge strane, žumanjak organskih jaja prilično je blijede boje. Što se tiče okusa, postoje samo razlike između jaja iz slobodnog uzgoja i jaja od domaćih kokoši. Ipak, posebno ekološki nastrojeni ljudi rado plaćaju nadoplatu za ekološka jaja, jer kokoši imaju bolji život, više prostora i ne troše antibiotike.

6. Zašto postoje smeđa i bijela jaja?

Kada se morate odlučiti između bijelih i smeđih jaja, imate puno izbora. Međutim, razlike u okusu i kvaliteti nema. Razlog nije boja perja, već pasmina kokoši. Bijela jaja dolaze od kokoši s bijelim ušima, smeđa od kokoši s crvenim ušima.

Kod bojanja uskršnjih jaja popularnija su bijela jaja jer se njihova boja bolje ističe. Međutim, izvan uskršnjeg razdoblja popularnija su smeđa jaja jer se smeđa boja povezuje s prikladnijim vrstama i prirodnijim uzgojem.

7. Što znači broj na jajetu?

Kad smo već kod boja: neugledni broj na jajetu, koji se može mukotrpno obrisati tekućinom za pranje posuđa, daje neke informacije. Na primjer: 1-SK-999. Broj na početku daje informaciju o vrsti uzgoja. 0 označava organski uzgoj, 1 slobodni uzgoj, a 2 uzgoj u zatvorenom prostoru. Nakon toga slijedi kratica zemlje podrijetla i matični broj uzgoja.

8. Koje su boje za jaja sigurne?

U prošlosti su se jaja bojala samo u crveno kao znak plodnosti, no danas postoji šira paleta boja. Međutim, biljne boje također mogu biti otrovne. Boje u supermarketima smatraju se sigurnima, ali osobe koje pate od alergija trebaju izbjegavati azo boje. Obično se koriste tablete za bojanje, no preporuča se bojanje jaja prirodnim bojama poput ljuske luka, cikle, borovnice ili kurkume. Ako boja uđe ispod ljuske to nije problem jer je mala količina bezopasna.

9. Kako se mogu iskoristiti ostaci jaja?

Nakon Uskrsa često se dogodi da ste kupili previše jaja. Što učiniti sa svim jajima? Osim salate od jaja ili punjenih jaja, možete ih koristiti i za pripremu indijskog curryja. Drugi način je ukiseliti jaja u octu, vodi i začinima te ih kasnije konzumirati po vlastitom ukusu. Ovako traju nekoliko mjeseci.

