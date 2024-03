Colleen Heidemann mnogo je puta iznenadila svojim hrabrim fotografijama. Iako se suočava s oštrim komentarima, ne obazire se na mišljenje drugih i kaže si: “Ako ne sada, kada?”. Ovaj put 75-godišnja manekenka podijelila je odvažnu fotografiju na kojoj pozira u donjem rublju: “Tijelo starije žene nikada neće biti tijelo mlade žene.”

Američka manekenka Colleen Heidemann ove godine puni 75 godina. Karijeru modela započela je u dobi od 60 godina i ruši internetske stereotipe o godinama. Na Instagramu je prati više od 559.000 ljudi, čime pokazuje da nikad nije kasno slijediti svoje snove.

Colleen Heidemann nedavno je na svom profilu objavila fotografiju u plavom donjem rublju. Dotaknula se važne teme koja se tiče mladih i zrelih žena.

“Naučila sam da je jako lijepo da mlade žene otvoreno izražavaju svoju seksualnost, a to često uključuje i donje rublje. Pitam se zašto se, kako starimo, osjećamo nelagodno dajući takvu izjavu. Mora se zapamtiti da tijelo starije žene nikada neće biti tijelo mlade žene. Ali trebamo li pretpostaviti da gracioznost ili šarm ne mogu proizaći iz prihvaćanja drugog aspekta ljepote?’

Ispod objave nizali su se komentari korisnika interneta koji su bili oduševljeni fotografijom i objavom:

“Starenje nije za one sa slabim srcem, kao što mi moja majka uvijek govori. Vi to upravljate nevjerojatnom ljepotom, gracioznošću i plemenitošću”

“Ima ljepote u svakom životnom dobu”

“Ljepota je ljepota bez obzira na godine”

“Izgledaš lijepo, a zrelost to samo pojačava”

“Žene bi trebale slaviti svoju senzualnost i snagu”

„Nevjerojatno si lijepa! Molimo podsjetite svijet da ne moramo vjerovati onome što nam govore! Lijepi smo u svim godinama!”