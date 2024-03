7 vrsta povrća koje bezbrižno možete ostaviti u vrtu i brati samo zimi. Malo ljudi to zna

Hoćete li prezimiti gredice? Postoji čak 7 vrsta povrća koje bezbrižno možete ostaviti na gredici do zime i postupno uživati ​​u njima. Reći ćemo vam koji su.

Početak jeseni prolazi u znaku rada mrava u vrtu. Najvjerojatnije ćete uhvatiti posljednjeg zakašnjelog i fokusirati se na pripremu vrta za sljedeću sezonu. Velika većina usjeva ne strada od prvih mrazeva, no postoje i neke vrste povrća koje mirne savjesti možete ostaviti u vrtu i brati postupno prema potrebi. ¥.

Lišće puno zdravlja

Vjerojatno najčešće izdržljivo povrće koje će izdržati u vašem vrtu i još uvijek ga se isplati posaditi je lisnato povrće. Uglavnom mislimo na salate, poput zelene zelenjave i špinata. Koje su još vrste moguće do Božića? Pogledajte u videu na YouTube kanalu Plodná záhrada:

Začini mogu podnijeti hladnoću

Odlično povrće koje ćete posebno cijeniti u jesenskim receptima pri kuhanju brudeta, ili pak poštenih umaka i juha je korjenasto povrće. Mrkva i peršin podnose smrznuto tlo, pa ih ne morate sad sve posjeći, već slobodno ostavite par komada u vrtu za kasnije. Pastrnjak slobodno ostavite na gredici. U usporedbi s peršinom, otporniji je i bez problema podnosi hladnoću ili smrznuto tlo. Dobro ga je pokriti netkanom tkaninom na vrlo niskim temperaturama.

Omiljen pogotovo u inozemstvu

Kod nas metalna četka tek dobiva svoje pristalice. Ipak, ovo vitaminima i mesnato povrće ne bi trebalo promaći vašoj pažnji. Ove godine ga nećete imati vremena posaditi, ali razmislite o tome sljedeće godine. Sadnice morate posaditi u zemlju najkasnije do sredine lipnja, ali tada ćete imati male okrugle plodove tijekom cijele zime. Kelj je izvrstan prilog, možete ga probati sa slaninom ili na maslacu s parmezanom.

Povrće iz bajke? Gdje!

Ima naziv kao iz bajke, a radi se o povrću koje su uzgajale naše bake. Crni papar možete jesti kao salatu ili od njega napraviti ukusnu krem ​​juhu. Kad ga u proljeće posadite u vrt, moći ćete u njemu uživati ​​u cvjetnoj gredici cijelu zimu.

Vremena nikad dosta

Poriluk je ukusno povrće i ima mnogo namjena. Ako se fokusirate na zimsku sortu ovog povrća, ne morate ga sada brati s gredice, već ga slobodno ostavite cijelu zimu. Pazite, međutim, da se ne počne topiti, sve dok se izmjenjuju odmrzavanja i mrazevi.

Prilika za kovrčavi kelj

Kovrčavi kelj jedno je od manje popularnih povrća, a to je šteta. On je taj koji može opskrbiti prijeko potrebne vitamine zimi iu osnovi je najotporniji od svih biljaka s dubokim korijenjem. Mirno podnosi mrazeve do -15 °C. U kuhinji ga možete koristiti na više načina. Dodajte ga raznim jelima, skuhajte juhu, pomfrit ili jednostavno dodajte krekerima.

