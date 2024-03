6 zdravstvenih svojstava divljeg češnjaka. Zašto biste trebali jesti “vještičji luk”?

Svojstva divljeg češnjaka uključuju antibakterijska svojstva, poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja i potporu probavi. Divlji češnjak također je namirnica koja potiče ljepotu kože, kose i noktiju, zahvaljujući spojevima sumpora. Neka istraživanja čak pokazuju da divlji češnjak ima antikancerogena svojstva.

Svojstva divljeg luka su impresivna i vrlo slična onima običnog češnjaka. Posebno u sezoni svježeg divljeg češnjaka vrijedi ga često koristiti u kuhinji. Osim vrijednih antioksidansa, divlji češnjak ima i puno vitamina i minerala.

Sadržaj:

Divlji češnjak – što je to? Nutritivne vrijednosti divljeg češnjaka Zdravstvena svojstva divljeg češnjaka Divlji češnjak – koliko dnevno za zdravlje?

Divlji češnjak – što je to?



Divlji češnjak, koji se naziva i ciganski češnjak ili vještičji luk, biljka je čija su neprocjenjiva svojstva otkrili još stari Germani. Prema staroj germanskoj legendi prvi je bio divlji češnjak obrok medvjeda nakon buđenja iz sna zima. Odatle dolazi i najpopularniji naziv ove biljke. Nijemci su zaključili da budući da češnjak daje snagu životinjama, može ojačati i ljude.

Divlji češnjak izgleda znatno drugačiji od tradicionalnog češnjaka. Njegova karakteristična značajka je lancetast listovi visoki do 20-30 cm. Sadrže mnogo tvari korisnih za zdravlje. Listovi divljeg luka jestivi su i najčešće se konzumiraju. Možete ih jesti sirove, sušene ili prerađene.

Medvjeđi češnjak samoniklo raste u šumama i šumskim područjima. Njegovo prikupljanje je zabranjeno u većini pokrajina. Međutim, uzgoj divljeg češnjaka kod kuće u vrtu je relativno jednostavan i moguć. Divlji češnjak može se kupiti i na tržnicama i štandovima, a isplati se jer ima mnoga neprocjenjiva svojstva.

Nutritivne vrijednosti divljeg češnjaka



Nutritivne vrijednosti divljeg češnjaka su impresivne. 100 g divljeg luka sadrži:

komponenta Sadržaj na 100 g divljeg češnjaka energija 16 kcal Mast 0 g Protein 0 g Ugljikohidrati 3 g Vlakno 2,2 g Natrij 15 mg Voda 91 g Vitamin C 150 mg Vitamin E 0,2 mg Vitamin B1 0,1 mg Vitamin B2 0,1 mg Vitamin B6 0,2 mg Folati 15 mg Vitamin B12 0 Beta karoten 1,2 mcg magnezij 20 mg cinkov 0,3 mg natrij 15 mg kalcij 75 mg željezo 2,9 mg kalij 330 mg fosfor 50 mg

Divlji češnjak ima natprosječan udio vitamina C. Ima i dosta željeza, kalija, kalcija i magnezija. Osim klasičnih vitamina i minerala, divlji češnjak sadrži mnogo sumpornih spojeva koji povoljno djeluju na kardiovaskularni sustav. Upravo spojevi sumpora daju češnjaku specifičan miris.

Zdravstvena svojstva divljeg češnjaka



Divlji češnjak ima sva svojstva običnog češnjaka, a ujedno i kulinarski prihvatljiv oblik nježnih listića. Zbog toga su svojstva divljeg češnjaka toliko široka.

Svojstva divljeg češnjaka uključuju:

podržava probavu,

poboljšanje rada imunološkog sustava,

antiparazitski učinak,

prevencija ateroskleroze,

antivirusni učinak,

jačanje organizma,

podržava rad jetre,

djelovanje koje potiče mršavljenje.

Medvjeđi češnjak potpomaže rad kardiovaskularnog sustava

Divlji češnjak sadrži adenozin. Adenozin povoljno djeluje na krvožilni sustav. Supstanca sprječava stvaranje krvnih ugrušaka te smanjuje tlak širenjem žila. Divlji luk, kao i obični češnjak, snižava krvni tlak.

Osim toga, medvjeđi češnjak snižava razinu kolesterola zahvaljujući čemu smanjuje rizik od razvoja ateroskleroze, kao i srčani udar, moždani udar ili koronarna bolest srca. Svakako se može svrstati u skupinu povrća koje čisti vene i arterije.

Medvjeđi češnjak smanjuje rizik od razvoja raka

Divlji češnjak sadrži najviše organski spojevi sumpora od svih biljaka u Europi. Spojevi sumpora djeluju kao jaki antioksidansi i imaju antikancerogena svojstva. Rezultati istraživanja objavljeni u “Časopis Američkog društva za rak“Pokazujem da ovi spojevi čak utječu na gliome. Medvjeđi češnjak se stoga može tretirati kao hrana protiv raka.

Medvjeđi češnjak potiče probavu i sprječava nadutost

Divlji luk, baš kao i tradicionalni češnjak, ubrzava i pojačava izlučivanje žuči, podupire rad crijeva, te stoga sprječava nadutost. Može se koristiti i kod poremećaja stvaranja žuči jer djeluje holagogeno i koleretsko. Ne smiju ga koristiti osobe koje boluju od čira na želucu ili dvanaesniku.

Medvjeđi češnjak ima antivirusna svojstva

Zahvaljujući sadržaju sumpornih spojeva medvjeđi češnjak pomaže u borbi protiv bakterija, parazita i gljivica. Fenolne kiseline koje sadrži razrjeđuju sekret koji se nakuplja u bronhima i tako olakšavaju iskašljavanje.

Medvjeđi češnjak je prirodni antibiotik jer se bori protiv patogenih bakterija u probavnom i dišnom sustavu ne uništavajući prirodnu bakterijsku floru. Osim toga, odgovoran je za proizvodnju imunoglobulina, antitijela koja sudjeluju u imunološkim procesima. Osim toga, divlji češnjak pomaže u borbi protiv gljivica, pinworma, valjkastih crva, pa čak i trakavica.

Medvjeđi češnjak pomaže u održavanju zdravog izgleda kože, kose i noktiju

Sumpor je jedan od glavnih sastojaka keratina – proteina od kojeg su izgrađeni koža, kosa i nokti – i kolagena, koji sprječava nastanak bora. Sumporni spojevi stoga su vrlo česti sastojci dodataka ljepoti. Kada u tijelu postoji manjak keratina, koža poprima nezdravu boju i pokazuje znakove umora. Kosa i nokti postaju lomljivi. Ljudi koji žele poboljšati stanje kože, kose i noktiju, trebali uvesti divlji češnjak u svoju svakodnevnu prehranu.

Medvjeđi češnjak za anemiju

Divlji češnjak je dobar izvor vitamina C, željeza i folata. To ga čini izvrsnim dodatkom vašoj prehrani ljudi koji imaju niske razine hemoglobina, feritina, željeza, ili mu je čak dijagnosticirana anemija. Divlji češnjak ima čak više željeza od špinata! Istina je da to nije hem željezo (bolje se apsorbira), ali nadopunjavanje prehrane divljim češnjakom može imati dobre učinke za ljude koji se bore za povećanje željeza.

Pročitajte: Što jesti s anemijom? Dijeta i vrijedni savjeti dijetetičara

Divlji češnjak – koliko dnevno za zdravlje?



Već šaka divljeg češnjaka dnevno stvarno će podržati kvalitetu vaše prehrane. Ipak, najvažnija je redovitost prehrane. Koristite različite načine spremanja divljeg češnjaka za zimu (zamrzavanje, sušenje, konzerviranje) i koristite ga tijekom cijele godine.

Samo ga uključi divlji češnjak za vašu svakodnevnu prehranu. Nemojte jesti češnjak tretirati kao lijek za razne bolesti. Iskoristite njegovu hranjivu vrijednost svaki dan. Kad je sezona svježeg češnjaka, listove dodajte jelima, salatama i sendvičima. U kuhinji ga možete tretirati slično kao špinat. Nekoliko listova divljeg češnjaka dnevno sigurno će biti dobro za vaše zdravlje.

Zimi koristite proizvoda od divljeg češnjaka: sušeni češnjak za upotrebu kao začin i pesto od divljeg češnjaka.