6 neodoljivih načina kako lako zamijeniti jaja u receptu

Za vrijeme Uskrsa jaja su posvuda i možda ste se skoro nasitili. Ali važan je sastojak u pečenju. Što učiniti ako ih ne možete koristiti, primjerice zbog alergije? Ili trenutak kada ste zaboravili napraviti zalihe i saznali da vam nedostaje jaje u tijestu? Postoji nekoliko rješenja.

umak od jabuka

Imate li kod kuće ostataka dječjih grickalica ili samo pirea iz konzerve od zadnjih jabuka? U ovom slučaju jedno jaje zamjenjuje 5 žlica pirea. No, imajte na umu da se, za razliku od pirea od jaja, tijesto nikako neće dići. Ako ste za to, trebate dodati ½ do 1 žličicu dodatnog praška za pecivo.

Zrela banana

Što je koža više pjegava i smeđa, to bolje. Jer ga je lakše zgnječiti u pastu i svaka polovica zamjenjuje jedno jaje. Ali njegov će se okus osjetiti u tijestu, pa ga koristite samo ako vam ne smeta ili se neće kositi s drugim okusima.

Infuzija mahunarki

Ima tajanstveno ime, aquafaba, a ipak nije ništa više od tekućine koju iscijedite iz limenke graha ili slanutka. I iako na prvi pogled ne izgleda tako, odlična je zamjena za jaja. Možete čak pokušati i istući snijeg od njega i uz ½ žličice soli bit će čvrst kao bjelanjak. Ovu zamjenu koriste, primjerice, vegani. Prilikom pečenja dovoljno je staviti turšiju iz jedne obične konzerve koja zamjenjuje jedno ili dva jaja.

Grašak

Možete ga kupiti u trgovini kao zgušnjivač, ali može poslužiti i kao zamjena za jaja. Osim za pečenje, običnu možete koristiti za zamatanje odrezaka, vanilija je namijenjena direktno za slatko pečenje. Ali onu običnu nećete prepoznati ni po okusu.

Chia sjemenke

Možda već znate da fine sjemenke nabubre u tekućini, pa ih možda baš zato pojedite uz jutarnju kašu ili od njih pripremite zdravi puding. Ali ista će se smjesa koristiti i za pečenje. Gel koji nastane ima slična svojstva kao cijelo jaje. Za svako jaje pomiješajte 1 žličicu chia sjemenki (ili mljevenog lana) s 3 žlice vode i ostavite stajati 15 minuta. Zatim samo dodajte gel u tijesto i pecite kao i obično.

Krumpir

Naribajte ga na sitno i na svako jaje dodajte 3 žlice. Krumpir otpušta škrobnu vodu u tijestu, koja tada djeluje kao vezivno sredstvo – baš kao i jaje. Osim toga, nećete ga prepoznati u okusu, jer je neutralan. I tako se može koristiti u mesnoj štruci, kao iu lepinji na plehu.

Koliko jaje teži?

Oni koji žele precizno ispeći također će htjeti izvagati ili izmjeriti veličinu zamjene za jaje. Dakle, koliko grama točno trebate da zamijenite svaku veličinu jaja?

jaja veličine S – do 63 grama

jaja veličine M – do 73 grama

Jaja veličine L – od 73 grama

