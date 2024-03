Doktorica Emi Hosoda godinama se borila s viškom kilograma, no uspjela je izgubiti oko 45 kilograma. Internist redovito na internetu dijeli savjete o zdravom načinu života. Na što obraća pozornost?

Dr. Emi Hosoda radi kao internist, pa kad vidi pacijente koji se bore s problemima gubitka težine, točno zna što osjećaju. Sve zato jer se i sama borila s pretilošću i uspjela smršaviti otprilike 45 kilograma. Trenutnu težinu održava od 2020. godine, no put do figure iz snova nije bio lak.

Emi Hosoda na internetu dijeli svoja zapažanja o poteškoćama u procesu mršavljenja. Na TikToku prati je više od 120.000 ljudi. Ova 55-godišnjakinja otvoreno je priznala da je maksimalnu težinu dosegla nakon što je rodila troje djece, a iako je pokušavala smršavjeti, dugo joj to nije polazilo za rukom.

– rekla je za danas.com.

– priznala je.

S obzirom na to Hosoda ima obiteljsku povijest i iskustvo mnogih bolesti koje otežavaju mršavljenje (uključujući inzulinsku rezistenciju i bolesti štitnjače koje je teško dijagnosticirati), pokušava pronaći čimbenike koji utječu na njihovo stanje kod prekomjerne tjelesne težine ili pretilih pacijenata. Internist je napokon uspio uvesti promjene koje više ne stvaraju probleme s viškom kilograma.

Emi Hosoda u jednom od svojih TikTok videa podijelila je savjete za mršavljenje i zdrav način života. Što ste primijetili? Ovdje su tri od njih.

@doctor.emi 5 stvari koje bih UVIJEK učinio kao liječnik koji je smršavio 100 funti i zadržao to. #doctoremi #learnontiktok #weightlostransformation #weightloss ♬ Stuck In the Middle – Tai Verdes