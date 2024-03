3,5 kg u 14 dana, teška pravila. Zašto ljudi vole dijetu Judith Wills?

Nekada se reklamirala ova dijeta: izbrojiš do 12 i smršaviš. U praksi, međutim, nije bilo tako jednostavno. Zahtjevno, prilično skupo, bez spektakularnih rezultata. Pa zašto je ljudi vole? Po prvi put principi prehrane Judith Wills postali su hit u Poljskoj početkom 21. stoljeća.

Prije mnogo godina vodič poznate britanske nutricionistice Judith Wills: “Omega dijeta ili smršavite jedući zdrave masti” gotovo je odmah postao bestseler. Izvorni naslov nije sadržavao napomenu o mastima. Čak je i sam naziv Omega dijeta pomalo varljiv, jer iako autorica preporučuje zdrave omega masne kiseline, dijeta koju preporučuje nije u potpunosti o njima.

Knjiga je doživjela nekoliko reprinta, a mnogi ljudi i danas mršave pomoću nje. s pravom?

Sadržaj

Najvažniji principi Judith Wills dijete

Očigledno, ova dijeta ne daje zapanjujuće rezultate: omogućuje vam da izgubite 3,5 kg u 14 dana. Međutim, to je zdrav i siguran način za smanjenje tjelesne težine. Pravilno sastavljen jelovnik ima veliki utjecaj na hormonalnu ravnotežu, rad bubrega, jetre i mozga, a pomaže i u jačanju imuniteta.

Osjećate se dobro, imate više energije, a kada postignete željenu figuru, prelazite na drugu fazu dijete – Omega Plus. Tome ne bi trebao biti kraj, jer ne samo da sprječava jo-jo efekt, već prije svega osigurava dobro zdravlje.

Svi prehrambeni proizvodi, isključivo zdravi i pogodni za pravilnu težinu, podijeljeni su u 12 skupina, koje se nazivaju i jedinice. Svaki dan morate pojesti određenu količinu hrane iz svake skupine.

Ako neki proizvod nije na popisu, to znači da ga uopće ne jedete.

Ne grickate. Trebate jesti 5 obroka: 3 veća i 2 manja. Na taj način svom tijelu osiguravate sve potrebne sastojke u pravim omjerima.

Svaki dan trebate popiti 6 čaša vode. Vodu treba piti u malim gutljajima dok jedete – to je neuobičajena preporuka jer razrjeđuje probavne sokove.

Prednosti Omega dijete

Ne umirete od gladi. Jedete do sitosti. Imate gotove tablice s mjernim jedinicama, tako da je jednostavno kreirati jelovnike. Postoji veliki izbor proizvoda, tako da dijeta ne postaje dosadna.

Ne morate brojati kalorije. Stvarno mršaviš i ne bojiš se jo-joa. Takva prehrana preventivno djeluje i na rak crijeva, osteoporozu, hipertenziju, moždani udar i dijabetes.

Osim jedinica, postoje proizvodi koje možete jesti bez ograničenja i njima poboljšati okus odabranih jela. Dozvoljeni začini i začinsko bilje (svježe i sušeno): čili, češnjak, đumbir, peršin, bosiljak, korijander, vlasac, crni papar, prirodni pire od rajčice, vinski ocat, svježi limunov sok. Osjećate li bogatstvo okusa i kulinarskih izazova? S pravom!

Za sve postoji rješenje. Autorica dijete daje savjete za teška vremena. Ako ste gladni ili samo želite nešto prigristi, uvijek možete, bez obzira na jedinice, pojesti salatu od zelene ili crvenolisne salate, krastavca, luka, celera, cvjetače, gljiva, . Dopušteni su i citrusi.

Nedostaci Omega dijete

Čuda, nažalost, ne postoje. Ova dijeta ima i svojih nedostataka. Teško je naći nekoga tko bi na njemu izdržao dulje bez velikih preinaka. U svakom slučaju – čak i djelomično prihvaćanje pravila dijetetičara korisno je za vaše zdravlje, čak i ako uopće ne mršavite.

U drugoj fazi navodno postoje iznimke, ali nažalost ne dolazi dan kada možete jesti sve bez ograničenja. Naravno, s pravom, ali ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom rijetko su oni koji bi se željeli dosljedno kontrolirati dugi niz godina.

Dvanaest grupa proizvoda – to je vjerojatno najveća slabost ove dijete. Sve to morate kupiti, pripremiti i na kraju se sjetiti pojesti u nekoliko obroka. Tko ima vremena za to? Nema ih puno, nažalost. Preporučeni proizvodi nisu najjeftiniji.

Mršavljenje nije brzo. Ako imate previše kilograma, mogli biste izgubiti strpljenje prije nego što postignete željeni cilj.