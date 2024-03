3 smrtna grijeha u njezi travnjaka tijekom vrućeg ljeta. Gotovo svi ih rade. A ti?

Travnjak nije tako izdržljiv kao što se čini. Što ga najviše boli na tropskim vrućinama?

Većina travnjaka izgleda kao reklama za zelenu boju. Ali izgled vara. I taj rast ima svoje rezerve i kad ih ponestane, loše je za njega. Najveći pakao za travnjak su ljetne vrućine koje čak i dobro održavan travnjak mogu pretvoriti u jedan veliki požar. “Preventiva je dakle zalijevanje, zalijevanje i zalijevanje! Travnjak treba odgovarajuću vlažnost. Ako ga samo lagano poškropite, voda će ispariti i neće biti od koristi”, kaže jedan od iskusnih vrtlara, gospodin František iz Brna. Prema njegovim riječima, travnjak je dovoljno zalijevati dva puta tjedno. Ali stvarno. Optimalno je 15 litara vode po kvadratnom metru. Zašto tako masivan umak? Vlaga mora doprijeti do donjih slojeva tla. Kad je već tamo, žedan travnjak služi kao rezervoar kad god mačka treba kap vode. Prema g. Františeku, uzgajivači travnjaka čine i mnoge druge pogreške. Zar ne radiš ništa od njih? Evo popisa najvećih…

U videu ćete vidjeti tri stvari koje biste trebali izbjegavati prilikom njege travnjaka:

Maksimalno ste skratili travnjak

Jedna je stvar imati kultivirani travnjak. Ali ako ga prekratko ošišate, svejedno ga možete povrijediti. Prema riječima stručnjaka, značajno kratak rez slabi biljku i sprječava njezin rast. S druge strane, nitko od nas ne želi u vrtu imati neprohodnu džunglu punu krpelja. Dakle, koja je optimalna duljina travnjaka? Najbolje je držati se pravila 1/3, što znači da travnjak ne skraćujete za više od jedne trećine. Osim toga, biljka će zadržati svoja tkiva, što će joj omogućiti da se malo ohladi i preživi nesnosne vrućine.

Kosite travnjak kada je suh

Suho vrijeme je katastrofa za vrt. Kupus je oslabljen i ne može se suočiti sa stresom. Zato je takva šetnja s kosilicom veliki stres za travnjak. Nije u stanju brzo se obnoviti i može se dogoditi da se ne zaštiti od sunca i brzo se suši. Stoga košnju planirajte nakon kiše ili navodnjavanja. Ali ne pokušavajte ući u njega dok je trava još mokra. Moglo bi vam biti kvrgavo! Pokušajte koristiti kosilicu s oštrim noževima. U protivnom postoji opasnost da se biljna tkiva pokidaju, a travnjak ne samo da će izgledati „opasnije“, već će biti i skloniji bolestima.

Gnojiti tijekom ljeta

Gnojidba je dobra stvar, ali ljeti ima malo učinka. Zašto? Gnojivo potiče zeleni rast. Za travnjak to znači da se i ono malo energije što mu preostane mora uložiti u njegov razvoj. I to je problem. Umjesto da se brani od suše, sunca i mogućih bolesti, on snagu troši na nešto što mu ne treba. Stoga stručnjaci preporučuju gnojidbu travnjaka u vrijeme kada nije pod takvim stresom. Idealna je jesen kada se gnojivo može koristiti ujedno i kao dio zimske pripreme travnjaka.

Kako još oštetiti travnjak?

Jesu li vas tri najčešće pogreške u rastu uplašile? Nevada. Na mnogim greškama se uči. Ipak, ako svom zelenom otoku želite malo olakšati, ne kročite na njega bez potrebe. Koristite kameni prolaz da prijeđete travnjak. Lijepo izgleda, a ujedno će služiti i kao smetnja u vašem vrtu.

