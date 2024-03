10 vrsta povrća s najnižim sadržajem kalorija

Ako želite smršavjeti, trebali biste, između ostalog, odabrati sljedećih 10 vrsta povrća.

Povrće je zdravo jer sadrži puno vitamina, minerala i vlakana. Broj kalorija koje sadrži varira ovisno o vrsti. . To mogu biti listovi, sjemenke, korijenje ili stabljike biljaka. Vitamini, minerali i vlakna koja sadrže neophodni su za zdravlje, metabolizam i razne procese na staničnoj razini u tijelu.

10 povrća s najnižom kalorijskom vrijednošću

Budući da većina povrća ima visok udio vode i nizak udio masti i ugljikohidrata, često ima malo kalorija. Dolje navedene vrste sadrže posebno malo kalorija i prikladne su za zdravo mršavljenje:

1. Krastavac: 12 kalorija/100 g

Krastavci se smatraju povrćem s najnižim sadržajem kalorija – samo 12 kalorija na 100 grama. Budući da se sastoje gotovo isključivo od vode, nakon njih se nećete udebljati. Krastavci sadrže vitamine C i K, kao i vitamine B skupine, željezo i kalij. Krastavci su idealni za kombiniranje sa salatama.

2. Razne lisnate salate: 12 do 14 kalorija/100 g

Listovi salate uključuju romainu, romainu i salatu. Sastoje se od približno 95% vode, a inače sadrže minerale, vitamine i relativno visoku količinu folne kiseline. Ovisno o vrsti, sadrže 12 do 14 kalorija. Ako želite dobiti što svježiju zelenu salatu, najbolje je odabrati sorte koje su trenutno u razdoblju berbe.

3. Kineski kupus: 12 do 14 kalorija/100 g

Sirovi kineski kupus sadrži otprilike 14 kalorija i izuzetno je zdrav jer sadrži vitamine A i C, te beta-karoten, folnu kiselinu, kalcij, magnezij i željezo. Kuhano meko povrće još je manje kalorično i sadrži samo 12 kalorija na 100 grama.

4. Kuhana rabarbara: 15 kalorija/100 g

Kuhanje rabarbare sadrži otprilike 15 kalorija, kao i kalij, željezo, fosfor i vitamin C te vrijedna vlakna. No, zasladite li ovo gorko povrće koje se često prerađuje u kompot, broj kalorija će se enormno povećati.

5. Špinat: 15 do 19 kalorija/100 g

Sirovi špinat ima 19 kalorija, kuhani samo 15 kalorija na 100 grama, što je uzrokovano činjenicom da toplina smanjuje volumen listova. Još jedna prednost kuhanog špinata je to što je smanjen udio mliječne kiseline, što omogućuje organizmu apsorpciju hranjivih tvari. To uključuje kalcij, magnezij, mangan, vitamine C i K.

6. Potočarka: 16 kalorija/100 g

Sirova potočarka smatra se niskokaloričnom i bogatom hranjivim tvarima, jer sadrži mnogo vitamina K i C, kao i željeza. Tipičan, pomalo opor okus ovog povrća uzrokovan je uljem gorušice koje sadrži, a koje može pozitivno utjecati na razinu inzulina.

7. Celer: 16 kalorija/100 g

Otprilike 96 posto celera čini voda, ali sadrži mnogo vlakana pa ćete nakon što ga pojedete dugo ostati siti. Ovo će vam pomoći da smršavite. Vitamini B1, B2 i C te željezo, magnezij, kalcij i kalij čine ovo povrće zdravim međuobrokom u sirovom obliku za pauzu između obroka ili kao glavno jelo, primjerice u salati.

8. Avokado: 16 kalorija/100 g

Neki cikoriju smatraju salatom, drugi povrćem. Sigurno je da ima vrlo nisku kalorijsku vrijednost te da sadrži provitamin A, vitamin C, vitamine skupine B i folnu kiselinu. Sadrži i gorke tvari koje su dobre za rad jetre i želučanih sokova. Pupoljci cikorije sadrže i natrij, kalcij, kalij, fosfor i željezo.

9. Rajčica: 18 kalorija/100 g

Rajčice su jedno od najpopularnijih povrća kada se jedu sirove ili kuhane, a niskokalorične su i zdrave su. Osim količine vode, sadrže vitamin C, beta-karoten, željezo, kalcij, magnezij i fosfor. Sadrže i dosta kalija, koji navodno pomaže protiv ovapnjenja krvnih žila, te drenira tijelo i oslobađa ga od toksina. Češće uključivanje rajčica u blagovaonicu stoga je korisno ne samo za mršavljenje, već i za vaše zdravlje.

10. Blitva: 19 kalorija/100 g

Budući da blitva sadrži cijeli niz esencijalnih nutrijenata, antioksidanse i puno vlakana, smatra se vrlo hranjivom i dugo će vas držati sitima. Osigurava, primjerice, magnezij, beta-karoten, kalij, kalcij, natrij i vitamine C i K. Osim toga, visok sadržaj željeza u ovom povrću podupire stvaranje krvi, a time i opskrbu tijela kisikom.

Povrće puno energije

Aromatično, pikantno povrće salatama daje lijepu dimenziju, zdravo je, a mnogi tvrde da čak i pozitivno utječe na libido.