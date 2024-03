10 podcijenjenih zdravstvenih svojstava hrena. Stavite ga na stol ne samo za Uskrs

Zdravstvena svojstva hrena su impresivna. Antikancerogeno djelovanje hrena prednost je glukozinolata. Hren ima i mnoga druga svojstva: smiruje kašalj, pospješuje probavu, ublažava reumatske bolove. Saznajte više o nutritivnim vrijednostima i zdravstvenim učincima podcijenjenog korijena hrena. Vrijedi ga jesti ne samo na blagdane.

Svojstva hrena uključuju ne samo davanje jelima karakterističnog oštrog okusa. Bez hrena ne bi bilo dobrih ukiseljenih krastavaca ili cikle, ali vrijedi cijeniti i zdravstvena svojstva hrena. Ovaj neupadljivi korijen ima iznenađujuće zdravstvene prednosti.

Sadržaj:

Hren – što je to? Nutritivna svojstva hrena Hren – antikancerogena svojstva Hren za kašalj i curenje nosa – antibakterijska svojstva Hren za imunitet Hren za infekciju Helicobacter pylori Hren ima antifungalna svojstva Hren za probavu Hren protiv reumatskih bolova Hren – svojstva izbjeljivanja Hren pomaže u zadržavanju vode u tijelu Hren poboljšava dobrobit Svojstva hrena – sažetak

Hren – što je to?



hren (Armoracia rusticana) pripada obitelji kupusnjača. To je biljka koja se obično nalazi u Europi, Aziji, Novom Zelandu i Sjevernoj Americi, uključujući Poljsku. Hren ima svoju primjenu u kulinarstvu, gdje se koristi kao začin i dodatak jelima, što mu daje oštar i osebujan okus. Ranije je bio koristi se i kao prirodna ljekovita biljka.

Hren je karakterističan zbog visokog sadržaja hlapljivih spojeva (osobito alilizotiocijanata) koji dekongestivni učinak dišnih putova, ali i iritirajuće sluznice. Hren može izazvati curenje nosa, suzenje očiju, kihanje i iritaciju kože.

Nutritivna svojstva hrena



Nutritivne vrijednosti hrena izravno se prevode u njegova zdravstvena svojstva. 100 g hrena daje:

Energetska vrijednost: 48 kcal,

Bjelančevine: 1,18 g

Masti: 0,69 g

Ugljikohidrati: 11,3 g

Vlakna: 3,3 g

Kalcij: 56 mg

Željezo: 0,42 mg

Magnezij: 27 mg

Fosfor: 31 mg

Kalij: 246 mg

Natrij: 420 mg

Cink: 0,83 mg

Selen: 2,8 µg

Vitamin C: 24,9 mg

Vitamin B1: 0,008 mg

Vitamin B2: 0,024 mg

Vitamin B3: 0,386 mg

Vitamin B6: 0,073 mg

Folat: 57 µg

Vitamin K: 1,3µg

Hren je niskokalorično povrće koje sadrži neke minerale i vitamine. Najdragocjenije vrijednosti u hrenu su ipak sadržane u drugim biološki aktivnim molekulama prisutnim u hrenu: uglavnom cijanini. Oni su zaslužni za izvanredna zdravstvena svojstva hrena.

Hren – antikancerogena svojstva



Hren sadrži glukozinolate čiji su produkti razgradnje izotiocijanati (fenetil izotiocijanat i alil izotiocijanat). Oni su zaslužni za oštar okus hrena, no to nisu njihove jedine prednosti. Ove čestice imaju antikancerogeno djelovanje. Djeluju jer inhibiraju rast stanica raka i “natjerati” ih na samouništenje.

Hren je također izvor snažnog antioksidansa: sinigrina. Ova čestica ima sposobnost sprječavanje oštećenja stanica uzrokovan slobodnim radikalima. Ovo je općenito vrlo poželjna nekretnina. Može spriječiti rak, ali i jednostavno odgoditi starenje stanica.

Ekstrakti hrena testirani su i dobiveni pozitivni rezultati protiv raka:

mjehur,

pljunuti,

trbuh,

crijeva,

gušterača,

jednjak.

Redovita konzumacija hrena smanjuje rizik od raka želuca za 30-40%. Vrijedno je znati da ima bolja svojstva protiv raka svježi ribani hren. Hren iz staklenke (čak i hren s dobrim sastojcima) imat će puno manje izocijanata.

Hren protiv kašlja i curenja iz nosa – antibakterijski učinak



Vjerojatno ste čuli za antibakterijska svojstva češnjaka, protuupalna svojstva đumbira, a možda ste kao dijete koristili sirup od luka protiv kašlja. Hren također ima učinak na organizam sličan sintetskim antibioticima.

Ima djelovanje aantivirusno i baktericidno. Posebno se koristi kod prehlada i upala dišnih puteva. Ova svojstva duguje molekuli koja se zove alil izotiocijanat. Oslobađa se kada je svježi korijen hrena oštećen (npr. uslijed trenja). Upravo ta molekula iritira sluznicu i tjera vas da plačete kad trljate hren, baš kao kad režete luk.

Alil tiocijanati Međutim, oni također iritiraju bakterije i viruse. Dokazano je da ubijaju 6 vrsta bakterija grla, kao i opasne bakterije koje uzrokuju trovanje hranom: E coli i Salmonela. Sirup od hrena može se koristiti za liječenje prehlade i njenih simptoma. Sirup od hrena ima iskašljavajući učinaka inhalacija eteričnim uljima svježeg hrena čisti nos i začepljene sinuse.

Recept za sirup od hrena protiv kašlja i prehlade

Sastojci:

100 g svježeg hrena,

100 g meda,

pola čaše vode.

Način pripreme:

Naribajte hren. Prelijte prokuhanom vodom i ostavite sat vremena. stečeno iscijediti sok kroz gazu. U tekućinu dodajte med i promiješajte.

Koristite sirup protiv kašlja od hrena po 1 žlicu 3 puta dnevno.

Hren za imunitet



Hren je prava bomba antioksidansa koji promiču zdravlje i sastojaka koji mogu poboljšati prirodni imunitet. Antioksidansi smanjuju upalu, a kronična upala može dovesti do mnogih kroničnih bolesti. Osim toga, antioksidansi potiču proizvodnju bijelih krvnih stanica, koje su prva linija obrane tijela od patogena.

Konzumacija hrena stoga može imati zdravstvene učinke ne samo u slučaju postojećih infekcija, već ih može i spriječiti.

Svježi hren također je izvor prirodnog vitamina C koji podupire imunitet.Hrena u teglici, već prerađenog, ima ga malo, jer vitamin C oksidira (i deaktivira se) npr. u kontaktu s kisikom tijekom abrazije. Iz tog razloga pogrešno je tretirati hren kao izvor vitamina C.

Hren za infekciju Helicobacter pylori



Infekcija bakterijom Helicobacter pyliori jedan je od glavnih uzroka čira na želucu. Otkriva se u probavnom sustavu većina ljudi s čirevima. Dokazano je da hren ima svojstva protiv H. pylori. Naravno, ne zna se može li samo konzumacija hrena u potpunosti izliječiti infekciju ovom bakterijom (malo je vjerojatno), ali svakako ga se isplati jesti kako biste spriječili infekciju.

Pažnja! Korijen hrena je svjež nadražuje sluznicu, uključujući želučanu sluznicu. Ako imate čir na želucu ili druge probleme koji ga čine preosjetljivim, nemojte se sami baviti liječenjem hrenom, jer je riječ o jakom lijeku koji može pogoršati vaše zdravstvene probleme.

CENEO EXTRA WIELUS HREN CENEO ORGANSKI NARIĐANI HREN CENEO DOMAĆI HREN CENEO HREN S BRUSNICAMA

Hren ima antifungalna svojstva



Osim antibakterijskih i antivirusnih svojstava, hren ima i antifungalna svojstva. Već spomenuti izotiocijanidi inhibiraju rast gljivica. Jedno je istraživanje pokazalo da ekstrakti hrena sprječavaju rast četiri vrste gljivica koje dovode do kroničnih gljivičnih infekcija noktiju.

Također se može sumnjati da će hren pomoći u borbi protiv prekomjernog rasta gljivice Candida.

Hren za probavu



Hren možda donose olakšanje nakon obilnog obroka. Nije bez razloga da se hren tradicionalno jede uz masnije meso. Hren podržava rad probavnog sustava, potiče apetit, pozitivno djeluje na metabolizam i rad žučnog mjehura. Hren potiče izlučivanje probavnih sokova. Ovo uključuje: zahvaljujući sinigrinu. Ova tvar podupire preradu hrane.

Hren je dobar lijek za prevenciju probavnih problema. Ako imate osjetljiv želudac ili već patite od raznih gastrointestinalnih tegoba, hren ih može pogoršati. Hren ne smiju konzumirati osobe koje pate od žgaravice, zatajenja bubrega, bolesti jetre ili čira na želucu. Ovo su samo neke od kontraindikacija za konzumaciju hrena.

Hren protiv reumatskih bolova



Oblozi od hrena narodni su lijek za smanjenje oteklina i bolova. Rečeno je da hren pomaže kod reumatoidnog artritisa, gihta i upale išijatičnog živca.

Svojstva hrena za ublažavanje bolova cijenit će i ljubitelji sporta nakon puknuća tetiva. Pripremite ga od ribanog hrena i amonijaka (u omjeru 4:1). pasta koja se nanosi na bolno mjesto. Kad se pojavi peckanje, možete izvaditi hren. Vrijedi dodati da ova svojstva hrena nisu potkrijepljena znanstvenim istraživanjima. Više je tako kućni lijekovi za bolne zglobove.

Hren nije povrće koje šteti zglobovima. Čak ima i protuupalna svojstva koja mogu pomoći kod problema sa zglobovima. Korijen hrena također ima malo purina. Bez problema ga mogu konzumirati osobe koje su na dijeti za giht.

Hren – svojstva izbjeljivanja



Hren je također drevno sredstvo za izbjeljivanje u kućanstvu. Uklanja diskoloracije i, prema narodnoj predaji, posvjetljuje pjege. Umivanje lica mlijekom i sitno naribanim svježim hrenom čini kožu glatkom. Prema narodnim receptima, hren treba kuhati u mlijeku i sl uvarkom operite lice.

Preporučujemo budite vrlo oprezni kada to radite. Hren može iritirati osjetljivu kožu. Prije nego što posegnete za izbjeljivanjem mlijeka s hrenom, upotrijebite druge proizvode i kreme koje posvjetljuju diskoloracije.

Hren pomaže u zadržavanju vode u tijelu



Hren sadrži česticu koja se zove sinigrin. To je odnos koji ima diuretski učinak, što olakšava izbacivanje vode iz tijela. Ako imate problema s oticanjem i zadržavanjem vode (npr. prije menstruacije), možda ćete se osjećati bolje kada u svoju prehranu uvedete hren.

Hren za dobrobit



Malo ljudi zna da konzumacija hrena može utjecati i na… dobro raspoloženje. Ovo pak zahvaljujući piridoksinu i folnoj kiselini, koji snižavaju razinu homocisteina u krvi. Visoke razine potonjeg negativno utječu na proizvodnju serotonina, koji se često naziva hormonom sreće. Osim toga, smanjeni homocistein znači bolje zdravlje srca i krvožilnog sustava. Važan je i magnezij prisutan u hrenu, koji blokira otpuštanje hormona stresa.

Svojstva hrena – sažetak



Hren ima mnogo post-zdravstvenih svojstava. Korijen hrena može se uključiti u prehranu i od njega napraviti sirup ili tinkturu. Listovi hrena koriste se izvana kod različitih bolnih stanja. Evo sažetka zdravstvenih svojstava hrena. Ima sljedeće učinke: