10 najljepših trajnica koje ne zahtijevaju održavanje. Cvate do prvih mrazeva

Trajnice su i zahtijevaju minimalnu njegu, a cvat će još nekoliko mjeseci. Što više možete poželjeti! Ne zaboravite na ove prekrasne trajnice, koje će cijelu jesen u vrtu i zamrzivačima brbljati. Višegodišnje cvjetne gredice nude više od samog cvijeća. Zanimljivi su i po svojoj visini i teksturi.

Trajnice koje cvjetaju u jesen

Znate li 10 trajnica bez održavanja koje će biti lijepe do prvih mrazeva? Sigurno ih imate ili ih tražite. Tu ne spadaju samo prekrasne cvjetnice, već i trave, koje su nažalost često zaboravljene, ali su elegantne, moderne i minimalističke.

NAJBOLJE trajnice s jesenskim efektom predstavit će vam i Inspiracija za vrt u produkciji Flera TV:

10 nevjerojatnih jesenskih trajnica koje ne zahtijevaju održavanje

Vrbena

Koje jesen cvjetajuće trajnice su naše jedinice? Na primjer, verbena dolazi iz slovačkog Železnika. To je biljka koja cvjeta već tijekom ljeta i cvate do kraja listopada. Voli sunce, nezahtjevna je za vlagu, pa se počinje pojavljivati ​​iu višegodišnjim gredicama, u urbanim zgradama i oko cesta.

Anemona

Japanska anemona sada je vrlo moderna. Možda ćete primijetiti da se ovaj nježan, nenametljiv, ali prekrasan cvijet često pojavljuje na fotografijama i u reklamama. Osvojila je srca ljubitelja cvijeća. Ne samo u cvjetovima u kojima možete uživati ​​sve do listopada, već iu činjenici da je nezahtjevna biljka, podnosi polusušne uvjete u polusjeni.

Kut nagiba

Oduševit će vas plavi cvjetovi rogača, no, primjerice, Griffithova olovka nudi više od toga. Cvijet cvate plavo, ali mu lišće i stabljike u jesen pocrvene. Naraste do pola metra, podnosi sunce i polusjenu i zalijeva se taman.

Rozchodníkovec

Negdje se još naziva kamenjar, ali je zapravo ljubičasta kamenjarka. Gustolisna i relativno visoka biljka ima prekrasne, prepoznatljive stare ružičaste cvjetove, a kao i svi debelolisni sedumi i sedumi također je vrlo žilava, malo se održava, što će se pobrinuti da čak i najsuša i najmanje plodna mjesta vašeg vrt.

Kokarda

Gailliarda ili kokarda također je istaknuta cvjetnica, ali niska i raste u grozdovima. Ne smeta joj sunčan, suh položaj, a također će rado cvjetati do kraja listopada.

Poludňovka

Dok su rozchodníkovce duge do pola metra, meludőkovce su male i nisu visoke. Također su apsolutno nezahtjevne i vrlo izdržljive. Ovi sukulenti koji pokrivaju tlo cvjetaju do listopada, podnose i sušu i sunce.

Ružičasti ibis

Ako možete ponuditi vlažno i sunčano mjesto, onda svakako pokušajte s ovim cvijećem, koje se ponekad naziva i ružama sljezom. Malo koja biljka ima ovakav rast i lijepe cvjetove. Neke vrste dosežu respektabilnu visinu od dva metra.

Krizanteme

U jesen su nezaobilazne, a zbog obilnog cvjetanja ukras su ne samo kućnih ulaza, već i grobova ili javnih prostora, gdje se cvijeću ne može posvetiti previše njege. Riječ je o krizantemama, odnosno studenicama koje vjerojatno dobro poznajete, imate ih, ali možda ne znate da ih bez problema možete posaditi u gredicu i uzgajati kao trajnice. Nažalost, ljudi ih često imaju samo za privremeni ukras, a to je velika šteta. Krizanteme mogu podnijeti mraz, sunce, a posebno cvjetaju do studenog. Odnosno, duže od ostalih jesenskih cvjetova.

Montbrécia

U vlažnim dijelovima vrta dobro će uspijevati i montbrecija ili kresinija, koje spadaju u perunike. Njihovi dugi listovi svakako će vas podsjetiti na perunike, no cvjetovi su sasvim drugačiji. Na tamnijim cvjetnim stabljikama raste nekoliko cvjetova koji se pojavljuju u kolovozu i traju do listopada. U pravilu cvjetaju od crvene do narančaste.

Ratibida

Želite nešto posebno? Onda bi vas mogla zanimati malo poznata ratibida ovdje. To je trajnica koja pripada obitelji stelata. Jednako je nezahtjevna i ne samo to. Cvjetovi su mu vrlo zanimljivi s kupolastim do stožastim središtem cvijeta i tamnim laticama. Na kraju sezone okitit će ih cilindrična kapica, što je svakako još jedan plus i ukras zimskog vrta.

